Foot - Mercato - PSG

Un transfert à 53M€ sur le point de s'envoler pour Campos ?

Publié le 8 août 2022 à 19h10 par Quentin Guiton

Le PSG espérerait encore trois recrues pour son mercato, dont un attaquant. Et Luis Campos avait jeté son dévolu sur Benjamin Sesko du RB Salzbourg. Mais le conseiller sportif parisien devait faire face à une grosse concurrence. D’ailleurs, le RB Leipzig aurait remporté la bataille, pour un transfert de l’attaquant l’été prochain…

D’ici la fin du mercato, le PSG attend encore trois recrues, une par ligne : un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Si en défense, la priorité serait toujours Milan Skriniar (Inter Milan) et au milieu Fabian Ruiz (Naples), Luis Campos aurait ciblé Benjamin Sesko (RB Salzbourg) en attaque.

Mercato - PSG : La vérité éclate pour le transfert de Frenkie de Jong https://t.co/WdulXN97UH pic.twitter.com/gmHGdYfhgy — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Une grosse concurrence mais…

Mais le PSG devrait faire face à une énorme concurrence sur ce dossier. En effet, Benjamin Sesko aurait aussi tapé dans l’œil du Real Madrid, Newcastle, Chelsea, Manchester United et du RB Leipzig. D’ailleurs, des discussions positives auraient eu lieu entre l’agent de l’attaquant du RB Salzbourg et Oliver Mintzlaff, président du club allemand. Seul problème, le club autrichien n’accepterait qu’un départ l’été prochain.

Le RB Leipzig remporte la bataille !

Et apparemment, le PSG va devoir abandonner cette piste en attaque. Selon Fabrizio Romano, le RB Leipzig aurait conclu un accord pour signer Benjamin Šeško pour l'été 2023 ! Le RB Salzbourg aurait rejeté la proposition pour cet été. Le joueur de son côté serait heureux de rester un an de plus. Le célèbre journaliste ajoute que le RB Leipzig pourrait officialiser l’accord cette semaine.