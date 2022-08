Foot - Mercato - PSG

PSG : Terrible nouvelle pour Campos avec cette cible à 53M€

Publié le 8 août 2022 à 13h45 par La rédaction

Le PSG, qui travaille sur de nombreux dossiers, est actuellement à la recherche d’un nouveau profil offensif. Tout récemment, Luis Campos aurait donc décidé de se lancer à la poursuite de Benjamin Sesko. Cependant, le RB Salzbourg fermerait totalement la porte à un transfert cet été.

Le PSG travaillerait toujours sur le recrutement d’un attaquant. Avec les tentatives de Luis Campos de faire partir Mauro Icardi, les dirigeants parisiens souhaiteraient attirer un nouveau joueur offensif pour épauler Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar au sein de l’effectif. Parmi les pistes évoqués, on retrouve notamment Benjamin Sesko, pour qui la concurrence risque d’être rude. Et le PSG pourrait bien passer à côté de ce transfert cet été.

Pas de vente de Benjamin Sesko ?

Comme annoncé par le journaliste italien Fabrizio Romano, le RB Salzbourg n’aurait actuellement aucune intention de vendre Benjamin Sesko. Newcastle, Chelsea, Manchester United, le Real Madrid et le PSG seraient cependant sur ses traces. Des discussions positives auraient d'ailleurs eu lieu entre l’agent de l’attaquant de Salzbourg et Oliver Mintzlaff, président du RB Leipzig, pour un transfert. Luis Campos a donc beaucoup de concurrence sur ce dossier, mais son principal problème ne serait autre que le RB Salzbourg.

Benjamin Sesko prendre bientôt une décision

Fabrizio Romano indique que le RB Salzbourg n’envisagerait qu’une seule solution dans ce dossier : une vente à l’été 2023. Benjamin Sesko et son agent devraient prendre une décision prochainement. Luis Campos et le PSG sont donc suspendus à cette décision jusqu’à nouvel ordre, alors que les pistes offensives semblent manquer pour le moment. Pour rappel, un montant de 53M€ était évoqué pour Benjamin Sesko, qui aurait tapé dans l’oeil des plu grands clubs européens après une prestation XXL en match amical contre Liverpool. Affaire à suivre…