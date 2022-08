Foot - Mercato - PSG

PSG : L'incroyable aveu du Barça sur Lionel Messi

Publié le 8 août 2022 à 11h10 par Dan Marciano

Au sein du FC Barcelone, on penserait déjà à rapatrier Lionel Messi, seulement un an après son départ au PSG. A en croire la presse catalane, Joan Laporta aurait contacté directement l'entourage du joueur, pour évoquer un retour dans son club coeur et, ainsi, répondre à la demande de Xavi. En interne, le technicien espagnol ne cacherait pas son envie de le recruter l'année prochaine.

Ce lundi, Lionel Messi fait parler de lui en Catalogne, non pas pour sa prestation majuscule face à Clermont samedi dernier, mais pour son avenir. Liée au PSG jusqu'en 2023, la Pulga v a avoir un choix à faire dans les prochains mois. Et certains au sein du FC Barcelone espèrent un retour de Lionel Messi, à l'instar de Xavi.

« Bien sûr que j'aimerais un retour de Messi, j'aimerais que ça arrive »

Questionné sur Lionel Messi, Xavi n'a jamais fermé la porte à son retour. « Un retour de Messi au Barça ? Maintenant qu'il a un contrat, c'est une utopie, concentrons-nous sur cette année. Évidemment, j'aimerais que l’aventure de Leo au Barça ne se termine pas comme elle l’a été et qu'il ait une dernière chance de faire ses adieux comme le meilleur de l'histoire. Bien sûr que j'aimerais ça, oui, j'aimerais que ça arrive, mais il a un contrat » confiait-ll récemment.

