Foot - Mercato -PSG

Campos reçoit une grande nouvelle pour le transfert de Silva

Publié le 8 août 2022 à 17h35 par La rédaction

Alors que le PSG rêve de Bernardo Silva, comme révélé récemment par le10sport.com, le FC Barcelone fait office de principale concurrent sur ce dossier. Cependant, le Barça doit absolument dégraisser avant de pouvoir accueillir le Portugais dans son effectif. Et de bonnes nouvelles arrivent pour Luis Campos.

Le PSG rêverait de faire venir Bernardo Silva. Comme révélé par le10sport.com , l’international portugais serait l’un des fantasmes de Luis Campos en cette fin de mercato estival. Le conseiller football souhaiterait en effet faire venir le milieu de terrain de Manchester City, et travaillerait en ce sens depuis quelques temps. Cependant, les Parisiens ne sont pas les seuls sur le dossier, puisque le FC Barcelone se tiendrait à l’affût. Toutefois, Luis Campos et le PSG peuvent tout de même afficher un large sourire.

Frenkie de Jong sacrifié par le Barça pour Bernardo Silva ?

L’avenir de Bernardo Silva semblait lié à celui de Frenkie de Jong du côté du FC Barcelone. En effet, les dirigeants barcelonais doivent dégraisser avant de pouvoir accueillir le Portugais au sein de leur effectif. Et Frenkie de Jong, qui est très courtisé sur le marché des transferts, aurait pu partir afin de lui libérer de la place. Cependant, le président du Barça, Joan Laporta, a lui-même affirmé qu’il ne souhaitait pas un départ du Néerlandais. « C’est un joueur du Barça, avec beaucoup de qualités et nous souhaitons qu’il reste. Avec lui et ses coéquipiers, nous avons un très bon milieu de terrain. Il a des offres, mais nous voulons qu’il reste, et lui veut rester ». Le PSG reste donc suspendu à cette décision dans le dossier Bernardo Silva…

Mercato - PSG : Campos a bouclé un transfert à 30M€ grâce à Navas https://t.co/qna8FhaPWl pic.twitter.com/iDTNdwBrpj — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Laporta et Xavi veulent garder Frenkie de Jong

D’autant qu’à l’occasion de la rencontre du Trophée Gamper, le coach du FC Barcelone a confirmé cette tendance. En effet, Xavi s’est exprimé concernant le dossier Frenkie de Jong, directement lié à celui de Bernardo Silva, et donc au PSG. « Frenkie connaît déjà ma position et celle du club, pour moi c’est un grand joueur. Je ne sais pas ce qu’il se passera avant le 31 août ». Il a par la suite confirmé que Frenkie de Jong faisait l’objet de plusieurs offres, avant de préciser qu’il souhaitait que l’international néerlandais reste au Barça. Une aubaine, donc, pour Luis Campos, qui pourrait profiter de ce non-départ pour offrir Bernardo Silva au PSG…

Le Barça sans solutions pour Bernardo Silva ?

Le FC Barcelone, avec ces deux confirmations, ne disposerait pas de beaucoup de solutions pour pouvoir accueillir Bernardo Silva. En effet, les dirigeants du Barça devraient se séparer de deux joueurs afin de pouvoir accueillir l’international portugais de Manchester City : Nico, et Miralem Pjanic. Cependant, ce sont des joueurs que Xavi apprécierait beaucoup, et il serait donc réticent à l’idée de s’en séparer. Le Barça laisserait donc un boulevard au PSG pour le transfert de Bernardo Silva.