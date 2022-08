Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a encore une chance pour ce rêve absolu

Malgré les arrivées de Renato Sanches et de Vitinha, Luis Campos souhaiterait toujours attirer d’autres joueurs pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Ainsi, Le10Sport.com vous révélait que le conseiller sportif parisien rêvait de Bernardo Silva. Cependant, le FC Barcelone serait également sur ce dossier. Mais côté catalan, la finalisation de ce dossier pourrait avoir un rapport avec le départ ou non de Frenkie de Jong. Et Joan Laporta est opposé à un transfert du Néerlandais pour l’instant.

Avec Renato Sanches et Vitinha, le PSG a déjà considérablement renforcé son milieu de terrain. Mais ce ne serait toujours pas assez pour Luis Campos. Le conseiller sportif parisien voudrait encore attirer un joueur dans l’entrejeu afin de donner à Christophe Galtier un effectif large et de qualité. Si le profil recherché par Luis Campos serait en milieu de terrain grand et athlétique, similaire à Danilo Pereira. Mais il pourrait néanmoins faire une petite surprise à l’entraîneur du PSG lors de ce mercato estival.

Comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, le successeur de Leonardo a un grand rêve : faire venir Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City serait assurément un renfort de poids dans l’effectif de Christophe Galtier. De son côté, Luis Campos connaît parfaitement le Portugais pour l’avoir fait venir à l’AS Monaco en 2014. Le PSG étudie sérieusement le dossier même si aucune offre n’a été faite pour le moment. D’abord, le pensionnaire de la Ligue 1 veut savoir s’il sera capable d’assumer financièrement cette opération, Bernardo Silva étant estimé à 80M€ par Manchester City. Le joueur de 27 ans, quant à lui, est tenté par un avenir au PSG. Cependant, le club de la capitale ne serait pas le seul à convoiter Bernardo Silva.

En effet, le FC Barcelone songerait également à se jeter sur l’international portugais cet été. Bernardo Silva pourrait être la recrue phare du club catalan au milieu de terrain. Joan Laporta voudrait ainsi faire venir l’ancien de l’AS Monaco en Catalogne lors de ce mercato estival. Et le FC Barcelone pourrait passer à l’action dans ce dossier puisqu’à en croire SPORT , le transfert de Bernardo Silva pourrait avoir lieu même sans le départ de Frenkie de Jong cet été. Néanmoins, il serait préférable que le Néerlandais fasse ses valises pour faire de la place au joueur de Manchester City dans l’effectif de Xavi. Toutefois, Joan Laporta serait pour l’instant opposé à une vente de Frenkie de Jong.

Barça president Laporta on Frenkie de Jong: “Frenkie’s our player and we want him to stay at Barcelona, he wants to stay too”. 🚨🇳🇱 #FCB“With him and his teammates, we have a very powerful midfield. He has offers, but we want him to stay”. @ReshadRahman_ pic.twitter.com/TZqllbKZFd