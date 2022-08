Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A quoi joue Campos avec le transfert de Skriniar ?

Publié le 7 août 2022 à 21h35 par Axel Cornic

Grande priorité défensive de Luis Campos, Milan Skriniar n’a toujours pas débarqué au Paris Saint-Germain alors que la Ligue 1 a déjà commencé et que la Serie A va ouvrir ses portes dans moins d’une semaine. L’Equipe a récemment expliqué que le PSG n’aurait lâché le morceau pour le Slovaque, mais les dernières indiscrétions venant d’Italie ne poussent pas vraiment à l’optimisme.

Au début du mercato estival, Luis Campos semblait vouloir rapidement boucler ses pistes principales afin d’offrir à Christophe Galtier un groupe complet. Nous sommes désormais à la moitié de cette fenêtre de recrutement... et il manque toujours quelques pièces au nouveau PSG ! Les premiers pas de Vitinha ou encore Nordi Mukiele sont certes très satisfaisants, mais le vrai problème se retrouve en défense centrale où d’ailleurs Abdou Diallo et Thilo Kehrer pourraient partir avant la fin du mois d’aout.

Galtier attend toujours trois recrues supplémentaires

Christophe Galtier ne s’en est pas caché, il attend encore trois renforts cet été, mais il ne sait pas encore quand il pourra véritablement les avoir. « J'attends encore trois joueurs, après, je connais la difficulté du mercato et on n'est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en termes de niveau pour avoir une saine concurrence » a déclaré le coach du PSG. « Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en œuvre pour avoir le meilleur effectif ».

La position de l’Inter n’a pas du tout changé

L’un de ces trois joueurs sera donc sans aucun doute un défenseur central et la priorité n’est que trop bien connue. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com dès le 16 juin dernier, Luis Campos veut Milan Skriniar. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A de ces dernières années, le Slovaque se retrouve à un an de la fin de son contrat et pourrait donc être une cible extrêmement intéressante. Le problème c’est que le PSG n’a jamais semblé vouloir offrir les 70M€ réclamés par l’Inter, qui de son côté a vu tous les remplaçants de Skriniar s’envoler les uns après les autres, avec notamment Bremer qui a rejoint la Juventus.

En Italie, on assure que le PSG ne donne plus signe de vie