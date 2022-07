Foot - Mercato - PSG

Vitinha, Ekitike… Le vestiaire valide les recrues de Campos

Publié le 29 juillet 2022 à 21h15 par La rédaction

Une année après avoir débarqué dans la capitale, Gianluigi Donnarumma a vu trois nouvelles recrues rejoindre le vestiaire du PSG, en attendant Renato Sanches comme le10sport.com l'a révélé en exclusivité. L'Italien s'est prononcé sur l'adaptation des nouveaux protégés de Christophe Galtier..

Le PSG a déjà bouclé trois signatures pendant ce mercato. Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont rejoint le club de la capitale alors que Renato Sanches devrait prendre la même direction comme vous l'a révélé le10sport.com. Des recrues qui doivent s'adapter rapidement à ce nouvel environnement, car le début de saison arrive à grands pas. Gianluigi Donnarumma dresse un premier bilan de leur intégration.

« Ils se sont bien intégrés »

Dans un entretien accordé au site du PSG, Gianluigi Donnarumma est revenu sur l'intégration de ses nouveaux coéquipiers. « Ils se sont bien intégrés, et nous sommes là pour eux. On fait en sorte de les aider à s'intégrer dans le groupe. Mais ce sont de très bons gars, ils n'ont absolument aucun problème pour ça, ils s'intègrent très bien. Même Vitinha, qui était avec nous au Japon, a tout de suite montré que c’était un gars super, et un grand joueur. Donc forcément, on est tous contents ! », révèle l'Italien.

« J'espère rester ici le plus longtemps possible »