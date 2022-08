Foot - Mercato - PSG

Avec Ruiz, Al-Khelaïfi peut tuer le mercato du Real Madrid

Publié le 7 août 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Les routes du Paris Saint-Germain et du Real Madrid se sont beaucoup croisées sur ce mercato estival. Cela a commencé avec Kylian Mbappé, puis s’est poursuivi avec Aurélien Tchouaméni et pourrait bien se terminer au cours des prochains jours avec Fabian Ruiz, un nouveau joueur que les deux clubs semblent se disputer.

Le mercato bat son plein au PSG, où l’on semble vouloir enfin tenir ses promesses. Un grand changement a été annoncé et c’est bel et bien ce à quoi on assiste, avec certains secteurs qui se retrouvent totalement chamboulés ! C’est le cas du milieu de terrain où Marco Verratti devrait être le seul survivant. Vitinha est en effet arrivé au début de l’été et tout récemment le PSG a annoncé Renato Sanches, un transfert dont nous vous avions parlé en exclusivité sur le10sport.com. Le premier a d’ailleurs réalisé des débuts très prometteurs, tandis que le second connait déjà bien la Ligue 1, mais surtout Christophe Galtier et son style de football. Mais un troisième milieu pourrait bien débarquer avec Fabian Ruiz, dont le contrat avec le Napoli se termine en juin prochain.

PSG : Un problème à venir entre Neymar, Messi et Mbappé ? https://t.co/Fg2ki3spmZ pic.twitter.com/TC71GUCt4h — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Le PSG sur le point de souffler Fabian Ruiz au Real Madrid ?

Dès ce dimanche matin, en Italie on a parlé d’un transfert quasiment bouclé pour l’international espagnol. Sky Sport Italia et Il Corriere dello Sport ont révélé que le PSG devrait débourser entre 25 et 30M€ pour s’attacher les services de Fabian Ruiz, avec Foot Mercato qui de son côté a parlé d’un salaire annuel de 5M€ net. Un très joli coup pour le PSG qui pourrait porter un coup fatal à l’un de ses pires ennemis, puisque Fabian Ruiz serait également dans le viseur du Real Madrid de Carlo Ancelotti, qui l’a eu sous ses ordres par le passé au Napoli.

Tout a commencé par l’échec Mbappé

Si ce transfert se confirme, ça serait la deuxième fois que le PSG vient gâcher le mercato du Real Madrid. La première fois concerne bien sûr Kylian Mbappé, que les Madrilènes semblaient attendre de pied ferme dès juin dernier. La presse espagnole parlait déjà d’un Mbappé totalement acquis à la cause du Real Madrid... qui pourtant fini par prolonger son contrat avec le PSG ! Pour faire basculer ce dossier les Parisiens n’auraient pas lésiné sur l’argent, mais auraient également fait plusieurs promesses à l’attaquant, notamment concernant son rôle au sein du projet QSI.

Tchouaméni, la seule satisfaction du Real Madrid... pour le moment

Le Real Madrid ne sort toutefois pas les mains vides de ce duel à distance avec le PSG. S’ils ont perdu Kylian Mbappé et qu’ils pourraient donc perdre aussi Fabian Ruiz, les dirigeants madrilènes ont réussi à rafler la mise pour Aurélien Tchouaméni. Révélation de la dernière saison de Ligue 1, le milieu était un grand objectif pour le PSG, où il aurait pu former un duo de titulaire indéboulonnable avec Marco Verratti. C’est finalement pour le Real Madrid que l’international français a opté, même si son transfert de l’AS Moanco a couté 80M€, ce qui représente le plus gros montant dépensé par un club européen en ce mercato estival.