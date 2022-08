Foot - Mercato - PSG

PSG : Une grosse bataille attend Campos pour ce transfert surprise

Publié le 7 août 2022 à 17h15 par La rédaction

Après avoir recruté Renato Sanches, Vitinha, Hugo Etikite et Nordi Mukiele, le Paris-Saint-Germain souhaiterait recruter le milieu espagnol, Fabian Ruiz. Alors que le joueur napolitain est à un an de la fin de son contrat, Naples souhaiterait le vendre pour ne pas le voir partir gratuitement. Et en plus du PSG, deux clubs anglais seraient aussi intéressés par le joueur.

Piste de longue date du côté de Paris-Saint-Germain, Fabian Ruiz susciterait à nouveau l’intérêt du club de la capitale. L’intérêt de Naples envers Keylor Navas pourrait lié le dossier afin de trouver un compromis à la transaction.

Manchester United et West Ham s’intéressent à Fabian Ruiz

Alors que le Napoli souhaiterait régler son problème de gardien, l’intérêt que porte le club pour Keylor Navas pourrait faire réfléchir à recruter dans le même temps le gardien costaricain. Le club de De Laurentiis va essayer de savoir si le gardien parisien pourrait être inclus dans la transaction pour Fabian Ruiz. Cependant, selon Gianluca Di Marzio, les deux opérations ne sont pas nécessairement liées.

Manchester United et West Ham n'ont pas dégainé d'offre