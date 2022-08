Foot - PSG

PSG : Meunier n’en finit plus de clasher le Qatar

Publié le 7 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Recruté pour 6M€ durant l'été 2016, Thomas Meunier est parti libre quatre plus tard à l'issue de son contrat. Et depuis son départ du PSG, l'international belge a multiplié les sorties assez radicales à l'encontre du club de la capitale, mais également de Neymar. Le latéral droit à la rancune tenace.

En 2016, après un Euro plutôt intéressant, Thomas Meunier s'engage au PSG qui cherche toujours un latéral droit titulaire. L'international belge débarque ainsi pour 6M€ ce qui ressemble alors à une très belle affaire. Néanmoins, il va surtout se distinguer pour sa qualité offensive que défensive dans un premier temps avant de devenir de moins en moins indispensable au PSG qui finira même par le laisser partir libre durant l'été 2020. Thomas Meunier ne disputera même pas le Final 8, à l'inverse de Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting, qui avaient étendu leur contrat de deux mois afin de tenter de décrocher le Graal européen. Le Belge s'est donc engagé avec le Borussia Dortmund, et depuis, il prend un malin plaisir à critiquer le PSG.

Dès son départ, Meunier lance une pique au PSG

Et cela commence dès sa présentation avec le Borussia Dortmund. L'international belge explique en effet se réjouir de changer d'environnement. « J'avais besoin d'une nouvelle expérience, d'un nouvel environnement, de nouveauté, tout simplement. C'est ce que j'ai découvert ici en signant au Borussia (Dortmund). Il ne manque qu'une chose : les supporters et leurs incroyables tifos. Ça fait aussi partie de ce qui m'a convaincu de signer ici au Borussia. Je suis assez content de mon temps de jeu. Je retrouve le rythme après presque sept mois d'absence, parce que j'ai eu le coronavirus et puis je n'ai pas pu me réentrainer avec le PSG. Je me suis seulement entrainé fin juillet et je me suis blessé directement. Je retrouve mes sensations, les jambes sont bonnes, le coeur est bon et on le voit avec les résultats de l'équipe. Je pense que j'apporte un peu ma pierre à l'édifice à cet équilibre défensif. Je retrouve du plaisir avec des coéquipiers avec qui je prend du plaisir à jouer, et ça c'est le plus important », assurait-il en novembre 2020 devant les médias. A cette époque, Thomas Meunier était encore assez soft dans ses propos.

Meunier met le Borussia et le PSG au même niveau

Seulement quelques jours plus tard, après une victoire du Borussia Dortmund contre Bruges (3-0) en Ligue des champions, Thomas Meunier assure qu'il a rejoint une équipe au moins aussi bonne que le PSG. « On sait qu’on peut compter sur tout le monde et cela nous permet de garder de la fraîcheur. On possède également de très grands joueurs. Erling Haaland marche sur l’eau en ce moment et Jadon Sancho a inscrit un magnifique coup franc (…) Comme je l’ai déjà dit précédemment, l’équipe que j’ai rejoint n’est certainement pas moins bonne que l’équipe que j’ai quittée », lançait-il en conférence de presse. Le premier vrai tacle d'une longue série.

Meunier sur Neymar : « À Paris, il a perdu de sa magie de mon point de vue. »Réaction de Neymar sur Instagram : « Trop bavard ce garçon 😂 » pic.twitter.com/tnKAFCgdjs — Actu Foot (@ActuFoot_) July 27, 2022

Neymar prend également cher

Par la suite, il faut attendre 2022 pour entendre une nouvelle fois Thomas Meunier critiquait le PSG. Et cette fois-ci, il utilise Neymar. Dans les colonnes de L'EQUIPE , le Belge explique alors qu'il est toujours aussi heureux de son choix de carrière : « Dortmund, ça correspond à ce dont j'avais besoin. Un club super professionnel, top 10 européen, qui se bagarre pour la Bundesliga. Mais c'est aussi un nouvel environnement, une culture proche de la Belgique. La mentalité est top aussi, on est très loin du bling-bling. Quand tu fais un pas de travers, on te rappelle que tu es dans une ville ouvrière. Ici on ne considère pas les gens comme des consommateurs. Donc je retombe un peu dans mon ancienne époque. Boulot, discipline, etc . » Par la suite, il est également interrogé sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG, ce qui permet à Thomas Meunier de critiquer ouvertement la stratégie de recrutement : « Je suis en train de regarder le documentaire de Netflix sur Neymar. Et c'est juste tout ça : Neymar c'est Paris, Paris c'est Neymar. Ça résume tout ce qui se passe au PSG, avec les stars, toutes les influences, l'entourage des joueurs, la direction, les supporters. Paris c'est bling-bling, depuis sa création d'ailleurs, et il faut que ça le reste. Ça doit faire rêver plus qu'autre chose. Il se passe toujours quelque chose et ça dessert parfois le club parce que je pense qu'un peu plus de calme et de plénitude pourrait franchement aider. Ce qui est nécessaire, c'est de mettre en place une ligne de conduite, au niveau des joueurs, et que cette ligne soit respectée. S'il y a une discipline généralisée, le groupe sportif pourra être plus serein et ça se répercutera sur tout le reste . »

Ramos, Messi... le clash Neymar/Meunier