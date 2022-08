Foot - PSG

PSG : Scène insolite, Neymar se fait chambrer en plein match

Publié le 1 août 2022 à 09h45 par Quentin Guiton

Dimanche soir à Tel-Aviv, le PSG a remporté son premier trophée de la saison en battant largement le FC Nantes 4-0 lors du Trophée des champions. Un premier match officiel qui a permis de constater que Lionel Messi et Neymar étaient de retour à leur meilleur niveau. Outre son doublé, le Brésilien a épaté par son engagement et son implication défensive. Antoine Kombouaré s’est même permis de le taquiner…

Après une tournée au Japon, les choses sérieuses commençaient enfin pour le PSG version Christophe Galtier. Dimanche soir à Tel Aviv, ses joueurs affrontaient le FC Nantes lors du Trophée des champions. Et les Parisiens ont balayé les Canaris 4-0 et ont donc remporté leur onzième trophée ! L’occasion aussi de voir que Lionel Messi et Neymar étaient très en jambes.

Transferts - PSG : Un dossier brûlant du mercato presque réglé ? https://t.co/nM1vVKndwQ pic.twitter.com/j6EjqTvVeK — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

Un grand Neymar

Si Lionel Messi a été élu homme du match (avec notamment un très beau but qui a rappelé ses plus belles actions au FC Barcelone), Neymar aurait pu l’être tout autant. Le numéro 10 du PSG a été auteur d’un doublé dont un bijou sur coup-franc juste avant la mi-temps. Outre ses buts, Neymar a été très remuant et plus étonnant, il a fait preuve d’une grande implication défensive.

Kombouaré taquine Neymar