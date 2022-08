Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Fin de l’imbroglio autour du contrat de Galtier

Publié le 6 août 2022 à 16h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit sur le banc du PSG depuis plus d’un mois à présent et que le club de la capitale va débuter sa campagne de Ligue 1 ce samedi soir à Clermont-Ferrand, Christophe Galtier dispose d’un contrat non homologué. Cependant, la question aurait été résolue avec la Fédération Française de Football ce samedi.

Christophe Galtier est au PSG depuis le 4 juillet dernier et le sera jusqu’au 30 juin 2024 comme le stipule son contrat. Cependant, le nouveau coach du club de la capitale disposerait d’un contrat qui n’est pas homologué par la commission fédérale des éducateurs et des entraîneurs de football. C’est en effet l’information communiquée par L’Equipe ces dernières heures.

Galtier doit mettre à jour ses connaissances

Le quotidien sportif a même relayé les propos de la commission fédérale concernant la situation de Christophe Galtier qui va devoir « se rapprocher du directeur technique national concernant ses obligations de formation continue ». Pour remédier à ce problème, Galtier serait contraint d’effectuer une mise à jour de son domaine de connaissance, comme cela est requis chaque année. Une lettre devrait donc être transmise à la Fédération Française de football pour mettre ce problème contractuel derrière lui.

INFO : selon une source proche du dossier, la FFF vient de valider le contrat de Christophe Galtier au PSG. Le coach parisien a envoyé ce jour un courrier où il s'engage à mettre à jour sa Formation Professionnelle Continue durant l’année @francebleuparis #fbsport — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) August 6, 2022

