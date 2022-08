Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos lâche cette piste colossale de Leonardo

Publié le 8 août 2022 à 22h10 par Axel Cornic

Beaucoup de choses ont changé à la fin de saison dernière, lorsque Leonardo a quitté le Paris Saint-Germain pour laisser sa place à Luis Campos et Antero Henrique. Cela est particulièrement vrai sur le mercato, puisque la nouvelle direction du PSG aurait écarté plusieurs dossiers chauds activés par l’Italo-brésilien.

C’est un tout nouveau PSG que l’on nous a promis cet été. Architecte des succès de l’AS Monaco et du LOSC par le passé, Luis Campos serait aux manettes du tout nouveau projet parisien et sa patte peut se voir, avec une vision bien précise sur le mercato estival, coupant avec celle de son prédécesseur Leonardo.

Mercato - PSG : Campos reçoit une grande nouvelle pour le transfert de Bernardo Silva https://t.co/FFSrHjBZkh pic.twitter.com/EQwjRXJxbL — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Après Pogba et Dembélé...

L’ancien directeur sportif du PSG semblait avoir des plans très ambitieux pour ce mercato estival et cela aurait notamment pu passer par Paul Pogba et Ousmane Dembélé, deux joueurs qui étaient en fin de contrat. Finalement, son départ aurait redistribué les cartes et Luis Campos aurait finalement fermé la porte aux deux internationaux français.

Campos ferme la porte à Milinkovic-Savic

Le dernier épisode concernerait Sergej Milinkovic-Savic. Grande obsession de Leonardo ces dernières années, le milieu de terrain de la Lazio aurait reçu un message clair de la part de Luis Campos récemment. Le Portugais lui aurait en effet expliqué qu’il ne serait plus du tout une cible pour le PSG, qui lui préférerait vraisemblablement Fabian Ruiz du Napoli.