Mercato : Barcelone, PSG… Ousmane Dembélé sort du silence et justifie son choix

Publié le 14 juillet 2022 à 15h30 par Bernard Colas

Après d’interminables négociations, Ousmane Dembélé a bien prolongé son bail avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2024. À l’occasion de l'officialisation de ce nouveau contrat, l’attaquant français s’est livré sur son choix, tandis que Joan Laporta a confirmé que son joueur avait accepté de revoir son salaire à la baisse pour rester.

C’est la fin d’un très long feuilleton. Comme attendu depuis plusieurs jours, Ousmane Dembélé a finalement signé un nouveau contrat de deux ans avec le FC Barcelone et se retrouve désormais engagé jusqu’en juin 2024. L’attaquant français est passé par tous les états au cours des derniers mois, lui qui fut mis de côté et poussé vers la sortie en janvier dernier avant de retrouver le groupe de Xavi pour terminer en trombe la saison. Annoncé avec insistance sur le départ, au PSG ou encore à Chelsea, Ousmane Dembélé n’a finalement pas reçu les offres escomptées et a choisi de s’engager pour deux saisons supplémentaires chez les Blaugrana . Une décision qui le ravit.

« Rester a toujours été mon premier choix »

Présent sur la pelouse du Camp Nou ce jeudi pour officialiser son nouveau contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé s’est livré sur sa prolongation : « C'est un jour très heureux, le Barça est le club de mes rêves depuis que je suis enfant et j'ai hâte que la saison commence pour pouvoir aider. Les trois premières années ont été très difficiles pour moi à cause des blessures, mais maintenant c'est différent. Maintenant, j'ai la confiance de tout le monde et je vais beaucoup mieux. Il y a beaucoup de gens au club qui m'ont énormément aidé. Rester a toujours été mon premier choix, je l'ai dit au président et à l'entraîneur. Cela a été long à venir, mais maintenant nous sommes tous heureux et j'espère que la saison commencera rapidement pour tout donner. L'objectif est de gagner des titres, comme la Liga et la Ligue des champions. Je rêve de la Ligue des champions et je donnerai tout pour gagner ce titre. Être le meilleur du monde à mon poste, comme l'a dit Xavi ? Je l'espère. Je vais travailler dur et j'espère que ce sera une très bonne année pour moi et pour le Barça . »

« Il a toujours voulu rester et a fait l'effort de se réadapter à la nouvelle structure salariale du Barça »

Avant la prise de parole d’Ousmane Dembélé, Joan Laporta s’est également confié sur ce grand jour à ses yeux : « J’admire Ousmane en tant que professionnel et en tant que personne. C'est un jour très spécial, il a toujours voulu rester et a fait l'effort de se réadapter à la nouvelle structure salariale du Barça. Je remercie tous ceux qui ont travaillé au club pour ce contrat, ainsi que votre agent, Moussa Sissoko . »





