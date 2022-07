Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Retour sur l’incroyable feuilleton Ousmane Dembélé à Barcelone

Publié le 14 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

En 2017, suite au départ de Neymar, le FC Barcelone avait sorti le chéquier pour recruter Ousmane Dembélé. La pression était alors immense pour le Français, censé venir faire oublier le joueur du PSG. Mais l’aventure catalane a été compliquée pour Dembélé, handicapé par de nombreuses grosses blessures. Mais ces derniers mois, cela a été beaucoup mieux pour le champion du monde, qui a également vu son avenir se retrouver au centre de toutes les attentions sur le marché des transferts.

Elu président du Barça, Laporta veut garder Dembélé

Et ce feuilleton Ousmane Dembélé a commencé il y a plus d’un an maintenant, lors de l’élection de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone. De retour à la tête du club catalan, il avait pour objectif très clair de prolonger le Français, alors sous contrat jusqu’en juin 2022. « Je suis un grand fan de Dembélé. Je pense qu'il mérite un traitement spécial car il faut prendre soin de ce type de grands joueurs. J’ai toujours été en faveur d'Ousmane. Ce sont des joueurs que je vais essayer de garder au Barça pendant de nombreuses années », avait notamment lâché Laporta sur Dembélé.

Des négociations qui se transforment en clash

De très longues négociations s’en sont alors suivies entre le FC Barcelone, Ousmane Dembélé et son agent. Mais ces discussions n’ont mené à rien, si ce n’est à un divorce prononcé en public. En effet, lors du dernier mercato estival, les Blaugrana avaient clairement réclamé le départ du numéro 7 de Xavi. N’arrivant pas à le faire signer un nouveau contrat, le Barça s’était ainsi mis en tête de le vendre lors du mois de janvier afin de récupérer quelques millions d’euros. « Il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer et s’impliquer dans le futur projet du Barça. Dans ces conditions, nous lui avons donc dit à lui et ses agents qu’il devait partir au plus vite », avait alors annoncé Mateu Alemany, directeur sportif du Barça.

Dembélé ne cède pas face au FC Barcelone

Clairement poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé avait tenu à répondre sur ses réseaux sociaux. Le joueur du Barça avait ainsi posté un message très fort sur sa situation chez les Blaugrana, lâchant : « Depuis 4 ans, je n’ai fait que lire des choses dites à mon sujet sans prendre la peine de me justifier. Depuis 4 ans, on parle à ma place, on ment honteusement avec pour seul but, l’intention de me nuire. Depuis 4 ans, j’ai fait le choix de ne jamais répondre, de ne jamais me justifier. Etait-ce une erreur ? Assurément. A compter d’aujourd’hui, cela est terminé. A compter d’aujourd’hui, je vais répondre avec sincérité et sans céder à quelconque chantage. J’ai 24 ans et comme tout homme, j’ai des défauts, des imperfections. (…) Je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a pour habitude de céder aux chantages. Certainement que l’amour n’est qu’une variante du chantage. Comme vous le savez, il y a des négociations. Je laisse mon agent s’en occuper, c’est son terrain. Mon terrain, c’est le ballon rond, jouer au football tout simplement, partager des moments de joie avec mes coéquipiers, avec nos supporters. Par-dessus tout, concentrons-nous sur l’essentiel : la gagne. Prenez soin de vous et de vos proches ».

Grâce à Xavi, Dembélé inverse la tendance

Finalement, au terme d’un gros bras de fer avec la direction du FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne bouge pas lors du dernier mercato hivernal. Une bonne nouvelle finalement aux yeux de Xavi. En effet, l’entraîneur blaugrana a toujours apporté son soutien à l’international français. Et cela s’est vu lors de la seconde partie de saison 2021-2022. Alors que Dembélé a été épargné par les blessures ces derniers mois, il a pu enchainer les matchs sous les ordres de Xavi. Et le numéro 7 blaugrana a livré de très belles prestations, terminant même la saison avec le titre de meilleur passeur de Liga, avec un total de 13 offrandes en 21 matchs. Et finalement, au fil des matchs d’Ousmane Dembélé, la tendance se renverse complètement à Barcelone. Quelques mois seulement après avoir réclamé publiquement le départ de son joueur, la direction blaugrana revient à la charge et décide de rouvrir les discussions avec le clan Dembélé en vue d’une prolongation de contrat.

L’heure du choix pour Dembélé

Le FC Barcelone avait donc décidé de réactiver son offre faite en décembre dernier pour la prolongation d’Ousmane Dembélé. Le Français avait ainsi la proposition entre les mains, mais à côté de cela, il y avait d’autres clubs intéressés. En effet, arrivant au terme de son contrat au Barça, Dembélé était dans les petits papiers de certains clubs, à l’affût pour le récupérer gratuitement. C’était notamment le cas du PSG et de Chelsea. Mais finalement, au terme d’un très long feuilleton, le verdict est maintenant connu pour Ousmane Dembélé. Après des négociations très âpres, le FC Barcelone va parvenir à conserver son numéro 7. Tout est désormais bouclé et Dembélé a signé un nouveau contrat de deux ans au Barça.