Transferts : La vérité éclate sur les chiffres du contrat de Dembélé

Publié le 11 juillet 2022 à 9h30 par Thomas Bourseau

Certes, le FC Barcelone traverse une période économique compliquée, le club culé étant criblé de dettes et étant dans l'obligation de respecter le plafond salarial instauré en Liga. Néanmoins, contrairement à ce qui a été dit dans la presse espagnole, Ousmane Dembélé n'aurait pas baissé son salaire de 40% pour continuer l'aventure au FC Barcelone. Bien au contraire. Explications.

Partira, ne partira pas, le feuilleton Ousmane Dembélé n’a cessé de nous divertir ces derniers mois. Entre le FC Barcelone qui souhaitait se séparer du champion du monde lors du dernier mercato hivernal quitte à l’écarter du groupe professionnel de Xavi Hernandez en raison de son refus de prolonger le contrat proposé par le comité de direction du FC Barcelone et les clubs qui semblent s’être penchés sur sa situation, c’était à ne plus savoir donné de la tête. À une autre échelle que le dossier Haaland qui a regroupé un bon nombre d’équipes potentielles, Dembélé a tout de même un lien avec l’opération Haaland : son feuilleton a eu une médiatisation presque quotidienne que ce soit dans la presse espagnole et étrangère.

Remplacer Di Maria au PSG

Dès le dernier mercato hivernal, lorsque son avenir ne semblait plus s’écrire du côté du FC Barcelone, Foot Mercato faisait savoir qu’un accord verbal aurait été passé entre l’ancien directeur sportif du PSG en la personne de Leonardo et l’agent de Dembélé, à savoir Moussa Sissoko. D’ailleurs, alors qu’Angel Di Maria a rejoint la Juventus par le biais de son statut d’agent libre, RMC Sport a affirmé ces derniers mois que le profil de Dembélé plaisait à la direction parisienne pour le remplacer. Néanmoins, le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football semblent avoir rebattu les cartes. Au même titre que la prolongation de Kylian Mbappé selon la presse espagnole, qui aurait enterré les chances de Dembélé de signer au PSG aux yeux du Français.

Chelsea a été un sérieux prétendant, le Bayern beaucoup moins

Nouveau co-propriétaire de Chelsea après la vente de Roman Abramovic, Todd Boehly serait sur le point de recruter Raheem Sterling en provenance de Manchester City. Néanmoins, la presse anglaise a dévoilé ces derniers temps que la priorité de Boehly aurait, devant les dossiers Neymar et Cristiano Ronaldo, était de recruter Ousmane Dembélé qui aurait les faveurs de Thomas Tuchel. Pour ce qui est du Bayern Munich, des rumeurs ont liées Dembélé au champion d’Allemagne, néanmoins, dès lors que Sadio Mané a quitté Liverpool pour le club bavarois, les spéculations autour d’une arrivée de Dembélé ont sérieusement diminué.

