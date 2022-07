Foot - Mercato

Mercato : Nouvelle annonce de taille sur le feuilleton Cristiano Ronaldo

Publié le 14 juillet 2022 à 14h45 par Quentin Guiton

Cristiano Ronaldo voudrait quitter Manchester United dès cet été, un an seulement après son retour. Mais les Red Devils ont fait savoir à plusieurs reprises qu’ils ne comptaient pas libérer leur star portugaise. Et ce jeudi lors d’une conférence de presse, le coach Erik ten Hag a réitéré les récentes déclarations du club, à savoir que Ronaldo ne bougera pas.

Personne ne s’y attendait vraiment mais Cristiano Ronaldo animera bien ce mercato estival. Depuis l’annonce de ses envies de départ de Manchester United, le quintuple Ballon d’Or anime chaque jour les rumeurs de transferts. Alors, où jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ?

Ronaldo cherche une porte de sortie…

Comme Le 10 Sport vous l’annonçait en exclusivité mercredi, ça ne sera pas au PSG. Le club de la capitale n'a jamais été intéressé par la venue de Ronaldo, et le clan du Lusitanien n'a jamais proposé ses services non plus au club de la capitale. Ça ne sera pas non plus du côté de Chelsea à priori. Les Blues ont d’autres priorités, notamment en défense, comme l’a précisé Thomas Tuchel. C’est d’ailleurs ce dernier qui aurait refusé une venue de Ronaldo à Londres. Enfin, il y a eu la rumeur d’une offre pharaonique en provenance d’Arabie Saoudite d’un total de 300M€.

EXCLU - Mercato : Cristiano Ronaldo qui propose ses services au PSG, c’est faux ! https://t.co/AnCbUPfn1X pic.twitter.com/B6f1AtuuJz — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) July 13, 2022

…mais Manchester United le retient toujours !