Transferts - PSG : Une opération inespérée sur le mercato est possible pour Campos

Publié le 14 juillet 2022 à 14h15 par Bernard Colas

Après sa dernière saison catastrophique, Mauro Icardi est poussé vers la sortie par le PSG mais les prétendants ne sont pas nombreux à vouloir tenter de relancer l’Argentin. Ce dernier conserverait malgré tout une petite cote en Italie, où Monza songerait notamment à le recruter. Mais la Juventus garderait aussi un œil sur l’indésirable parisien.

Le PSG veut faire le ménage. Avec le nouveau projet qui se met en place, Christophe Galtier et Luis Campos ont les idées claires sur les changements à apporter, et cela passe notamment par un dégraissage. Onze joueurs sont priés d’aller voir ailleurs selon Le Parisien , et on retrouve parmi eux Mauro Icardi. Après une nouvelle saison très décevante, l’Argentin est poussé vers la sortie mais manque clairement d’offres pour la suite de sa carrière, mais l’été est long.

Icardi de retour en Italie ?

Ces derniers jours, la presse italienne a notamment indiqué que Monza pourrait tenter sa chance avec l’indésirable du PSG. Silvio Berlusconi et Adriano Galliani, qui officient désormais chez le promu en Serie A, songeraient en effet à miser sur Mauro Icardi avec l’espoir de le voir se relancer en Italie mais ils ne seraient pas les seuls.

