PSG : Coup de froid pour Campos dans le feuilleton Skriniar

Publié le 10 août 2022 à 13h15 par Jules Kutos-Bertin

A la recherche d’un défenseur central, le PSG a jeté son dévolu sur Milan Skriniar, le joueur de l’Inter Milan. A un an de la fin de son contrat, l’international slovaque n’est pas contre un départ. Cependant, le prix demandé par le club intériste pourrait refroidir Paris. En plus de ça, Steven Zhang, le président, pourrait suivre sa direction et son entraîneur qui souhaitent le conserver.

Au-delà du dossier Fabian Ruiz, le PSG a toujours l’ambition de renforcer sa défense. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Presnel Kimpembe a décidé de rester au sein de son club formateur, un choix qui ravit Christophe Galtier. Cependant, le PSG attend tout de même une recrue à ce poste.

70M€ pour Skriniar

Depuis le début du mercato, Luis Campos travaille sur un dossier épineux : Milan Skriniar. A un an de la fin de son contrat avec l’Inter Milan, l’international slovaque n’est pas opposé à un départ. Le club italien est d’accord pour le vendre, mais pas à n’importe quelles conditions. L’Inter demande au moins 70M€, un montant trop élevé pour le PSG.

L’Inter Milan prêt à le conserver ?