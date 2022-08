Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a enfin la main pour le transfert de Skriniar

Publié le 9 août 2022 à 14h10 par Thomas Bourseau

Certes, pendant un bon moment, il a été question de demandes onéreuses de l’Inter concernant un transfert de Milan Skriniar. Les Milanais auraient réclamé jusqu’à 80M€. Mais le vent aurait tourné et il se pourrait que ce soit en faveur du PSG. Une offre inférieure à 70M€ serait à présent susceptible de suffire et l’Inter chercherait déjà le remplaçant de Skriniar…

Milan Skriniar vers le PSG ? Depuis sa prise de fonctions en tant que conseiller football du club de la capitale, Luis Campos chercherait à faire de Skriniar la recrue phare du Paris Saint-Germain dans le secteur défensif. Et bien que cette piste semblait vouée à l’échec dernièrement, en raison des demandes importantes de l’Inter pour céder son défenseur à seulement une année de l’expiration, via un transfert de 80M€, le club nerazzurri aurait revu ses ambitions à la baisse.

La confiance règne pour le transfert de Skriniar au PSG pour même moins que 70M€

La Gazzetta dello Sport a affirmé ce mardi que le président de l’Inter, Steven Zhang, aura le dernier mot et pourrait finalement se laisser tenter par une offre même inférieure à 70M€ pour boucler le transfert de Milan Skriniar, les finances de l’Inter n’étant pas florissantes. Et ce, malgré la volonté du coach Simone Inzaghi et du vestiaire de conserver Skriniar. Foot Mercato a confirmé la tendance en affirmant d’ailleurs que des intermédiaires mandatés sur le dossier seraient particulièrement confiants quant au fait de voir cette opération se concrétiser avec un transfert au PSG.

L’Inter scrute le marché pour le successeur de Skriniar