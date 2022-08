Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a tout prévu pour boucler son mercato

Publié le 9 août 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Arrivé au PSG en tant que conseiller sportif, Luis Campos n’aura pas mis longtemps avant de boucler son premier coup. Ainsi, c’est Vitinha qui a d’abord rejoint le club de la capitale à l’occasion de ce mercato. Et d’autres recrues ont ensuite suivi avec Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Pas de quoi satisfaire Campos qui a encore des objectifs précis sur ce marché des transferts. Et ces dossiers avanceraient pour les champions de France.

Du monde est encore attendu au PSG d’ici la clôture du mercato estival. En effet, au total, ce sont 7 recrues qui pourraient rejoindre l’effectif de Christophe Galtier. 4 sont déjà arrivées et 3 renforts sont désormais attendus. Luis Campos voudrait notamment faire encore venir un joueur par ligne, à savoir un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Les prochains jours seront donc animés au PSG. D’ailleurs, la 5ème recrue de l’été serait très proche de débarquer pour les champions de France.

Fabian Ruiz arrive au milieu de terrain

Et c’est le dossier du milieu de terrain que le PSG devrait régler en premier. Malgré les arrivées de Vitinha et Renato Sanches, Luis Campos était encore à la recherche d’un élément pour l’entrejeu. Cela sera Fabian Ruiz, qui va arriver de Naples. Ces derniers jours, tout s’est accéléré pour l’Espagnol qui devrait parapher un contrat de 5 ans moyennant une indemnité de transfert d’environ 25M€. Ayant d’abord pensé à Ibrahim Sangaré du PSV comme expliqué par L’Equipe , le PSG aurait finalement revu ses plans, se jetant alors que Fabian Ruiz. Un profil polyvalent, capable de jouer en tant que 8, mais aussi en tant que 10 où il pourrait venir épauler Lionel Messi.

Mercato - PSG : Révélations sur l’avenir de Xavi Simons https://t.co/WlsL0GoyNk pic.twitter.com/k0rF1SCoY9 — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Un plan B derrière Skriniar

Fabian Ruiz va ainsi venir compléter le milieu de terrain du PSG, mais pour ce qui est de la défense, l’incertitude plane encore et toujours sur l’identité du futur renfort de Luis Campos. Si le Portugais n’a pas abandonné pour Milan Skriniar, les négociations seraient visiblement au point mort avec l’Inter Milan, qui n’aurait plus de nouvelles des champions de France. Le Slovaque va-t-il alors rejoindre vraiment l’effectif de Christophe Galtier ? Si tel n’était finalement pas le cas, Luis Campos aurait tout prévu. Selon les informations du quotidien sportif, un autre profil serait déjà ciblé par le conseiller sportif du PSG. Wesley Fofana ? A suivre…

Ça avance pour l’attaquant

Viendra ensuite la question de l’attaquant. Alors que Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca ont donc échappé à Luis Campos cet été, le PSG aurait finalement là aussi revu ses plans. Initialement, c’était un profil de pivot qui était recherché pour venir épauler Kylian Mbappé. Désormais, le PSG chercherait un profil polyvalent, capable d’évoluer à tous les postes, en pointe ou sur un côté. Qui viendra alors chez les champions de France ? Avant de penser à une arrivée, il faudra toutefois dégraisser. Les départs de Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo seraient notamment nécessaires.