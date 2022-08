Foot - Mercato - PSG

A cause de Tuchel, Campos est dos au mur pour un dossier brûlant

Publié le 9 août 2022 à 13h35 par Thomas Bourseau

Luis Campos aurait la ferme intention d’injecter du sang neuf dans l’arrière-garde de l’effectif de Christophe Galtier et aurait jeté son dévolu sur Wesley Fofana. Cependant, Chelsea mettrait la pression sur Leicester City qui pourrait finir par craquer et à céder le Français aux Blues de Thomas Tuchel. Explications.

Avant la clôture du mercato estival, Luis Campos aurait trois objectifs clairs et plus ou moins importants à remplir pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG a même affirmé en conférence de presse la semaine dernière qu’il attendait les venues de trois autres renforts. D’après L’Equipe , le conseiller football du PSG aimerait mettre la main sur un buteur, un milieu de terrain athlétique ainsi qu’un défenseur central. Certes, le polyvalent Nordi Mukiele a déjà déposé ses valises à Paris, mais le transfert d’un défenseur central prêt à concurrencer Sergio Ramos et Presnel Kimpembe serait escompté de la part de Galtier et de Campos.

Le PSG peut aller au-dessus de 70M€ pour le transfert de Fofana

Une piste claire mènerait à Wesley Fofana selon L’Equipe et Le Parisien . D’après le quotidien de la capitale, Luis Campos serait prêt à casser la tirelire du PSG quitte à aller au-dessus de la barre des 70M€ concernant l’offre à transmettre à Leicester City pour le transfert de Wesley Fofana. Néanmoins, le PSG ne serait pas dans une bonne position en raison de la préférence de Fofana de rejoindre Chelsea, prêt à toutes les folies pour s’attacher les services du défenseur central français de 21 ans.

Leicester City ouvrirait finalement la porte au transfert de Wesley Fofana

Ces dernières heures, The Independent a révélé que Leicester City n’aurait d’autres choix que de laisser filer Wesley Fofana avant que le mercato estival ferme ses portes. Déterminé à conserver son meneur qui n’est autre que James Maddison, le comité de direction de Leicester saurait pertinemment que la valeur marchande de Wesley Fofana pourrait rééquilibrer les comptes du club. D’ailleurs, le prix fixé par le club anglais serait de 94M€ et il ne manquerait « que » 12M€ au Chelsea de Thomas Tuchel pour parvenir à ses fins pour le transfert de Fofana et dans le même temps, griller la priorité au PSG.

Chelsea growing in confidence over Wesley Fofana transfer.Only around £10m separating the values of Chelsea and Leicester now...player would like the move. Chelsea also still pursuing another right-sided option.https://t.co/su1gZXi0uv — Graeme Bailey (@GraemeBailey) August 9, 2022

Chelsea gagne en confiance pour Fofana, Leicester baisse sa garde