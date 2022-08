Foot - Mercato - PSG

PSG : L’obsession de Campos révélée pour la fin du mercato ?

Publié le 9 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait la ferme intention de répondre aux attentes de son coach Christophe Galtier qui a fait part de sa volonté de voir trois nouveaux visages. Campos ferait du recrutement d’un défenseur central une véritable obsession et serait prêt à casser sa tirelire pour parvenir à ses fins.

Le 10 juin dernier, Luis Campos était nommé conseiller football du PSG et devait dès lors, bien que ce soit de manière officieuse, travailler de concert avec Antero Henrique pour redessiner les contours de l’équipe qui allait rapidement être entraînée par Christophe Galtier. À ce jour, Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches ont tous déposé leurs valises au PSG. Mais les quatre recrues estivales de Campos ne devraient pas définir l’intégralité du mercato du PSG.

Christophe Galtier veut trois recrues supplémentaires

« Combien de joueurs j’attends encore ? Trois. Après, je connais la difficulté du mercato. Et on est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour avoir une concurrence saine. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir le meilleur effectif » . Jeudi dernier, dans le cadre de la conférence de presse d’avant-match de la rencontre opposant Clermont au PSG qui s’est soldée par une victoire parisienne sur le score de 5 buts à 0, Christophe Galtier prévenait Luis Campos. L’entraîneur du PSG attend encore trois recrues avant la clôture du mercato estival.

Luis Campos a dressé sa liste d’envies pour les trois derniers transferts du PSG

D’après les informations divulguées par L’Équipe , Luis Campos aurait les idées claires pour boucler le mercato du PSG. Un troisième milieu de terrain serait attendu par le conseiller football du Paris Saint-Germain après Vitinha et Renato Sanches. À Paris, on attendrait un milieu de terrain au profil plus athlétique que les deux premières recrues dans ce secteur de jeu. Un nouvel attaquant, en plus d’Hugo Ekitike serait escompté ainsi… qu’un défenseur central !

L’offre de la dernière chance pour Milan Skriniar

Nordi Mukiele est certes polyvalent et peut donc occuper le rôle de piston droit ou de défenseur central droit dans une défense à trois. Néanmoins, Luis Campos aurait la ferme intention d’injecter du sang neuf en défense. La priorité se nommerait Milan Skriniar et ce, depuis l’arrivée de Campos à son poste. Cependant, les demandes financières de l’Inter pour simplement racheter la dernière année de contrat de Skriniar seraient jugées trop importantes par le PSG, l’Inter réclamant environ 80M€. La Gazzetta dello Sport a révélé ces dernières heures que le Paris Saint-Germain prévoirait de débourser une ultime offre à l’Inter avant de passer à autre chose.

Le PSG prêt à mettre plus de 70M€ pour Wesley Fofana