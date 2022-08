Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos a dégainé son offre pour Fabian Ruiz

Publié le 9 août 2022 à 13h15 par Thomas Bourseau

Convoité par Luis Campos qui aurait pour objectif d’offrir un troisième milieu de terrain à Christophe Galtier, Fabian Ruiz pourrait quitter le Napoli si le PSG offrait 30M€ en échange au club napolitain. A Paris, un contrat de quatre ans assorti d’un salaire annuel de 5M€ attendrait l’international espagnol.

Fabian Ruiz figurerait dans les petits papiers de Luis Campos. Désireux d’attirer un troisième milieu de terrain au PSG cet été après Vitinha et Renato Sanches, le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait déposé les yeux sur Ruiz, un profil qui remplirait les critères de recherche de Campos.

Le Napoli réclame 30M€

Sous contrat au Napoli jusqu’au 30 juin 2023, Fabian Ruiz pourrait enfin plier bagage après avoir été annoncé sur le départ à plusieurs reprises par le passé et notamment au PSG. Et alors qu’il est question d’une indemnité de transfert avoisinant les 25M€, le Napoli se montrerait un peu plus gourmand pour laisser filer l’international espagnol à une année de l’expiration de son contrat. En effet, selon Il Mattino , le pensionnaire de Serie A demanderait un chèque de 30M€ au PSG ou à quiconque souhaitait s’attacher les services de Fabian Ruiz.

Mercato - PSG : Pour le transfert de Fabian Ruiz, Campos a craint le pire https://t.co/jjpVAvEpsz pic.twitter.com/jMoT32fsKh — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Un contrat de 4 ans attendrait Fabian Ruiz au PSG