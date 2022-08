Foot - Mercato - PSG

PSG : Grâce à cette recrue imminente, Campos va faire coup double

Publié le 9 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos cultiverait le désir de recruter un nouveau milieu de terrain et pourrait parvenir à ses fins grâce à Fabian Ruiz. D’ailleurs, le joueur du Napoli pourrait être la clé du départ de Keylor Navas. Explications.

Luis Campos pourrait-il mettre la main sur le troisième milieu de terrain tant recherché depuis quelque temps ? Selon L’Equipe , le conseiller football du PSG aimerait recruter un milieu de terrain athlétique avant la clôture du mercato. Pour ce faire, plusieurs pistes auraient été activées par Campos dont celles menant à Seko Fofana ou encore Bernardo Silva comme le10sport.com vous l’a révélé le 3 août dernier, bien que le Portugais ne coche pas les cases du milieu athlétique évoqué par L’Equipe , il est une option prise en considération par Luis Campos.

Fabian Ruiz en approche

D’après les informations récoltées par Foot Mercato , le PSG aurait pris la décision de dégainer une offre comprise entre 25 et 30M€ au Napoli pour le transfert de Fabian Ruiz. D’ailleurs, un accord sur les termes du contrat aurait déjà été trouvé avec le clan Ruiz. Et il se pourrait que grâce à Fabian Ruiz, Luis Campos se trouve dans la possibilité de se séparer de Keylor Navas, qui ne veut plus être numéro 2 de Gianluigi Donnarumma au PSG.

Le transfert de Fabian Ruiz, la clé du dossier Keylor Navas