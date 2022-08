Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est tendu entre Galtier et Verratti, une opération prévue ?

Publié le 9 août 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Arrivé cet été sur le banc du PSG, Christophe Galtier réalise pour le moment d’excellents débuts avec le club de la capitale. De plus, la relation semble très bonne entre l’entraîneur parisien et ses nouveaux joueurs, à l’instar notamment de Lionel Messi et Neymar. En revanche, avec Marco Verratti, cela pourrait être un peu plus compliqué. De quoi donner lieu à une énorme opération sur le mercato ?

Alors que le marché des transferts fermera ses portes dans quelques semaines, cela va encore bouger au PSG. En effet, avec Fabian Ruiz, le club de la capitale s’apprête à accueillir une nouvelle recrue. En parallèle, les Parisiens cherchent toujours à dégraisser. Plusieurs indésirables sont alors poussés vers la sortie, mais il n’y a pas qu’eux qui pourraient faire leurs valises. Et si Marco Verratti quittait aussi le PSG ? Actuellement, l’Italien est sous contrat jusqu’en 2024 et comme a pu l’expliquer Gerard Romero, certaines rumeurs expliqueraient que la relation ne serait pas la meilleure entre Verratti et Christophe Galtier.

Transferts - PSG : Deschamps prend position sur le mercato de Campos https://t.co/5OCUwALLPJ pic.twitter.com/qTX6noxAEc — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Verratti à Manchester City ?

Comme développé par le journaliste espagnol, cela pourrait alors être le point de départ d’une incroyable opération entre trois clubs sur le marché des transferts. Face à ce malaise entre Christophe Galtier et Marco Verratti, l’avenir de l’Italien pourrait alors s’écrire loin du PSG. Mais où ? Visiblement, en coulisses, certains agents parleraient d’une possible arrivée de Verratti du côté de Manchester City, rejoignant ainsi l’effectif de Pep Guardiola.

Bernardo Silva au FC Barcelone ?

Avec cette arrivée de Verratti à Manchester City, cela débloquerait alors le départ de Bernardo Silva. Le nom du Portugais fait énormément parler cet été. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Luis Campos souhaite le faire venir au PSG. Mais depuis plusieurs semaines maintenant, c’est au FC Barcelone que Bernardo Silva est surtout annoncé et c’est bien en Catalogne que le milieu offensif lusitanien pourrait poursuivre sa carrière.

Frenkie De Jong au PSG ?

Et pour compléter cette énorme opération entre trois clubs, la pièce manquante se nommerait Frenkie De Jong. Au FC Barcelone, on cherche à se séparer du Néerlandais afin notamment de faire rentrer de l’argent dans les caisses. L’arrivée de Bernardo Silva précipiterait alors le départ de De Jong et si ce dernier a surtout été annoncé en Angleterre (Manchester United, Chelsea), c’est finalement au PSG qu’il pourrait poser ses valises, venant ainsi remplacer Marco Verratti. Pour rappel, en 2019, Frenkie De Jong était déjà très proche de signer au PSG afin de finalement opter pour le Barça. Cette fois sera-t-elle la bonne ?