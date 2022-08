Foot - Mercato - PSG

PSG : L’étau se resserre autour de Campos pour ce rêve absolu

Publié le 8 août 2022 à 04h00 par Thomas Bourseau

Cadre de l’effectif de Pep Guardiola et disposant d’un contrat courant jusqu’en juin 2025 à Manchester City, Bernardo Silva aurait cependant des envies d’ailleurs. De quoi faire les affaires de Luis Campos qui rêve de le recruter au PSG ? Pas vraiment, puisque le FC Barcelone pousserait en coulisse et pourrait compter sur la préférence de Silva…

Cela a été un sujet de spéculation depuis sa nomination le 10 juin dernier en tant que conseiller football du PSG : Luis Campos fera-t-il signer des joueurs qu’il avait déjà recruté ailleurs par le passé et plus précisément à l’AS Monaco et au LOSC ? Le dirigeant portugais a déjà donné un élément de réponse avec la signature de Renato Sanches, recruté au LOSC en 2019, et qui a déposé ses valises au Paris Saint-Germain la semaine dernière. Mais Campos compterait boucler un autre gros coup de son passé avec… Bernardo Silva !

Luis Campos rêve de recruter Bernardo Silva au PSG

Le 3 août dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité avant que Foot Mercato confirme nos informations dans la foulée, que Bernardo Silva était un rêve de Luis Campos. Le conseiller football du PSG s’est clairement positionné sur le dossier Silva qui fait beaucoup parler dans la presse puisque le Portugais aimerait quitter Manchester City avant la clôture du mercato estival et surtout, à trois ans de l’expiration de son contrat. À ce jour, aucune offensive n’a été lancée par le PSG auprès de Manchester City pour s’attacher les services du milieu offensif polyvalent. De son côté, Bernardo Silva est bel et bien prêt à partir, mais le FC Barcelone est sur les rangs et bien placé.

Le Barça a les faveurs de Silva, et peut le recruter !

Tout semble aller très vite dans le football. Ces dernières heures, il a été révélé que pour le moment et sans des départs de l’effectif de Xavi Hernandez, le FC Barcelone ne pourrait pas enregistrer ses recrues estivales y compris Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé pour ne citer qu’eux. De quoi jeter un froid sur un potentiel recrutement de Bernardo Silva. Néanmoins, à en croire les informations de SPORT , le transfert de Frenkie de Jong ne serait plus une condition sine qua none pour que Silva débarque au FC Barcelone. Grâce à de nouveaux leviers économiques levés, le comité de direction du FC Barcelone pourrait assumer une telle opération sans la vente de De Jong. Les journalistes Fabrizio Romano et Gianluigi Longari ont confirmé dans la soirée de samedi que le club culé travaillerait sur le recrutement de Bernardo Silva.

Guardiola ouvre la porte à un départ de Bernardo Silva