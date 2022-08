Foot - Mercato - PSG

Pour le transfert de Fabian Ruiz, Campos a craint le pire

Publié le 9 août 2022 à 10h00 par Jules Kutos-Bertin

Toujours en quête d’un milieu de terrain pour épauler les dernières recrues Vitinha et Renato Sanches, le PSG s’est lancé sur le dossier Fabian Ruiz. L’international espagnol aurait trouvé un accord contractuel avec Paris autour d’un bail de cinq ans. Pourtant, au départ, Luis Campos a craint que le milieu de Naples ne se soit déjà engagé avec un autre club.

Pour son premier été en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos réalise un mercato convaincant. Malgré tout, Christophe Galtier attend encore des renforts. « Vous m'avez demandé combien, je vous réponds trois, après, je connais la difficulté du mercato et on est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour avoir une saine concurrence. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir le meilleur effectif », confiait récemment le nouvel entraîneur du PSG.

Fabian Ruiz, la surprise de Luis Campos

Si Campos attend toujours un nouvel attaquant, le Portugais n’a pas fini son chantier au milieu de terrain. Après avoir bouclé les transferts de Vitinha et Renato Sanches, Luis Campos s’est lancé sur le dossier Bernardo Silva comme vous l’a révélé en exclusivité Le 10 Sport. A l’heure actuelle, la nouvelle piste du PSG s’appelle Fabian Ruiz. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos travaille sur ce dossier qui est sorti dans la presse pour la première fois dimanche dernier. Et tout laisse à penser que le PSG se rapproche d’un dénouement positif.

Accord contractuel trouvé

D’après les informations du journal L’Equipe , le PSG serait tombé d’accord avec Fabian Ruiz autour d’un contrat de cinq années. D’abord parti sur la piste Ibrahim Sangaré, le milieu du PSV Eindhoven, Paris a finalement changé de cap. A présent, les négociations avec Naples pour le transfert de Fabian Ruiz devraient débuter. Une situation que le PSG était encore loin d’imaginer il y a peu de temps…

Mercato - PSG : Tout pourrait aller très vite pour le transfert surprise de Fabian Ruiz https://t.co/CHwS9qySbn pic.twitter.com/tRQkjgwQoN — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Le PSG s’est fait peur