PSG : Campos veut un attaquant, Icardi et Kalimuendo décisifs

Publié le 9 août 2022 à 09h45 par Jules Kutos-Bertin

Toujours à la recherche d’un attaquant sur le marché des transferts, Luis Campos a ciblé un profil dont le nom n’a pas fuité. Mais pour se positionner dessus, le PSG devra boucler deux ventes : Arnaud Kalimuendo et Mauro Icardi. Le joueur formé à Paris a des offres, au contraire de l’Argentin qui, avec son gros salaire, semble encore loin de quitter la capitale française.

Le PSG n’a pas fini son mercato. Christophe Galtier l’a répété, il attend encore trois recrues après Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Luis Campos est toujours en quête de renforts, notamment sur le front de l’attaque. Après les échecs avec Gianluca Scamacca et Robert Lewandowski, le PSG veut toujours recruter un buteur.

Le PSG veut un attaquant…

Même si plusieurs noms sont revenus, Luis Campos continue d’opérer dans la plus grande des discrétions et sa prochaine opération n’a peut-être pas encore filtré. Mais pour acheter, il faudra vendre. Et c’est là que se complique le mercato du PSG…

… mais doit vendre Kalimuendo et Icardi