Mercato : La rupture est totale entre le PSG et Mauro Icardi

Publié le 8 août 2022 à 21h35 par Axel Cornic

Totalement écarté du projet depuis plusieurs mois, Mauro Icardi est poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Toutefois, entre frasques extra-sportives et problèmes de mercato, l’attaquant argentin peine à trouver un nouveau club et Luis Campos devra trouver une solution afin de boucler son départ avant la fin du mercato estival.

Certains l’ont peut-être oublié, mais Mauro Icardi est toujours un joueur du PSG. La dernière fois qu’on l’a vu sur un terrain défendre les couleurs parisiennes remonte au 17 avril dernier et une toute petite minute jouée face à l’Olympique de Marseille (2-1). Depuis plus rien et l’intersaison ainsi que le changement d’entraineur n’a en rien fait évoluer les choses puisqu’il est resté sur le banc lors du Trophée des Champions face au FC Nantes (4-0) et pour les débuts du PSG en Ligue 1 contre Clermont ce samedi (0-5), il n’était tout simplement pas dans le groupe.

PSG : Divorce, polémiques... Mauro Icardi sort du silence https://t.co/Mu7phn5Q4T pic.twitter.com/CLe67Vt6jf — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

« Arrêtez d'inventer de la m*rde, la décision de ne pas me convoquer était simplement technique »

Cette absence n’a pas manqué de faire parler, avec L’Equipe qui a mis en avant des raisons personnelles... ce qui semble avoir grandement agacé Mauro Icardi. « Arrêtez d'inventer de la m*rde, la décision de ne pas me convoquer était simplement technique. Je ne m'absente pas en raison d'un quelconque problème personnel, je n'en ai pas, et je respecte chaque entraînement » s’est emporté l'attaquant du PSG, dans une story publiée sur Instagram . « Le football continue d'être ma priorité et mon travail, celui pour lequel on me paie. Je ne vais pas tolérer que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir. Ne perdez pas votre temps et avant d'écrire en vous cachant derrière un filtre ou un journal, renseignez-vous sur la réalité ».

Luis Campos n’en peut déjà plus du clan Icardi

Si c’est un choix technique le message envoyé par le PSG est plus que clair : Mauro Icardi n’a plus sa place au club. La Gazzetta dello Sport explique que ce dossier commencerait d’ailleurs à sérieusement agacer Luis Campos, avec l’énième frasque people du couple Icardi qui n’a en rien arrangé les choses. Le nouvel architecte du PSG souhaite changer l’image d’un club souvent jugé trop bling-bling et ce ne sont pas les rumeurs lancées par la presse argentine qui vont l’aider. A en croire La Gazzetta , la toute récente affaire de divorce avec Wanda Nara serait la goutte qui aurait fait déborder le vase et Campos aurait désormais l’intention de trouver une solution d’ici la fin du mois d’aout.

Monza ne ferme pas la porte, mais...