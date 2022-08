Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos met une énorme pression sur le clan Icardi

Publié le 6 août 2022 à 11h30 par Axel Cornic

Après une saison catastrophique, Muaro Icardi est plus que jamais poussé vers la sortie au Paris Saint-*Germain avec Luis Campos qui aimerait le voir partir le plus vite possible. L’attaquant argentin ne fait d’ailleurs pas partie du groupe parisien pour le premier match de Ligue 1 face à Clermont ce samedi, apparemment pour des raisons personnelles.

Une nouvelle saison recommence ce samedi pour le PSG, avec le déplacement à Clermont (21h). Cette saison débute toutefois avec des gros problèmes pour Mauro Icardi, qui se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une polémique extra-sportive. Les médias argentins ont en effet publié des informations concernant un éventuel divorce qui se préparerait entre Icardi et Wanda Nara, sa compagne ainsi qu’agent. Un épisode qui survient seulement quelques mois après les évènements de l'automne dernier, avec Icardi qui se serait retrouvé dans une situation semblable, ce qui avait directement impacté son travail au PSG. Finalement, l’attaquant est sorti de la saison avec l’un des pires bilans de sa carrière (5 buts en 30 matchs) et une position extrêmement fragilisée.

Icardi ne croule pas sous les offres

Avec la grande opération dégraissage lancée cet été, Mauro Icardi a rapidement fait partie des premiers joueurs annoncés sur le départ. Mais comme c’est le cas avec beaucoup d’indésirables du PSG, le salaire de l’attaquant de 29 ans a posé problème et effrayé un grand nombre de clubs. En Italie, Sky Sport Italia avait parlé d’un éventuel intérêt de l’ambitieux promu Monza, mais cela semble désormais être de l’histoire ancienne.

La folle idée Sampdoria

Un nouvel espoir s’est dessiné tout récemment, avec l’un des anciens clubs de Mauro Icardi. D’après les informations de Il Secolo XIX , les potentiels nouveaux actionnaires de la Sampdoria auraient un énorme projet pour relancer un club à la dérive... et le numéro 9 du PSG en serait la tête d’affiche. Pour rappel, Icardi avait explosé à la Sampdoria en 2012, avant de rejoindre l’Inter l’été d’après. L’espoir reste toutefois mince, puisqu’encore faut-il que le producteur cinématographique Francesco Di Silvio arrive à boucler son rachat d’ici la fin du mercato.

