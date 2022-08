Foot - Mercato - PSG

Campos va devoir faire un effort pour cet indésirable

Publié le 8 août 2022 à 20h00 par Axel Cornic

Clairement poussé vers la sortie depuis le début du mercato estival, Abdou Diallo est toujours au Paris Saint-Germain. Le défenseur ne manque pourtant pas de pistes à l’étranger, mais pour le moment les limites posées par Luis Campos semblent compliquer toute possibilité de départ.

Alors qu’en Italie on annonce une arrivée imminente de Fabian Ruiz, au PSG on continu de travailler sur les départs. Le problème c’est que si une solution a été trouvée pour Georginio Wijnaldum, les autres dossiers semblent un peu plus compliqués. C’est le cas avec Abdou Diallo, qui ne semble pourtant pas contre un départ du PSG.

Milan rêve toujours de Diallo

D’après les informations de Tuttosport , le défenseur du PSG est l’un des deux grands objectifs de l’AC Milan en ce mercato estival. Pour rappel, l’hiver dernier déjà, Diallo avait été approché par des Rossoneri qui souhaitaient prendre les devants fac à la fin de contrat d’ Alessio Romagnoli .

Mais les négociations avec le PSG bloquent