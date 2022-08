Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Entre Galtier et Tuchel, Fofana a tranché

En quête d’un deuxième renfort dans le secteur défensif après le recrutement de Nordi Mukiele, le PSG s’intéresserait également à Wesley Fofana. Pour autant, son transfert semble être en péril au vu de la position de Chelsea sur ce dossier et de l’accord qui aurait déjà été passé entre les Blues et le clan Fofana sur la question du contrat.

Avant la clôture du mercato estival, Luis Campos aurait la ferme intention de mettre la main sur un défenseur central pour concurrencer Presnel Kimpembe et Sergio Ramos dans ce système à trois derrière mis en place par Christophe Galtier. Milan Skriniar demeurerait toujours la priorité défensive du conseiller football du Paris Saint-Germain bien qu’en raison de la lenteur des discussions et des demandes financières de l’Inter, le PSG travaillerait en parallèle sur le dossier Wesley Fofana.

Pour autant, l’opération Fofana ne serait pas plus accessible pour Luis Campos. D’une part en raison de la volonté de Leicester City de récolter la coquette somme de 94M€ en échange des services de Wesley Fofana. Mais surtout en raison de la présence de Chelsea dans la course à la signature de l’ancien défenseur de l’ASSE. Entraîneur des Blues , Thomas Tuchel ne serait d’ailleurs clairement pas là pour faire de la figuration et aurait déjà dégainé deux offres distinctes, toutes deux repoussées par Leicester City.

Malang Sarr is on his way to AS Monaco and this could have a direct impact on Wesley Fofana's move to Chelsea. #CFC https://t.co/7Al8N3A8IF