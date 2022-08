Mercato - Foot - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos a un problème sur le mercato

Publié le 10 août 2022 à 10h45 par La rédaction

Toujours dans l’optique de vouloir dégraisser son effectif, le Paris Saint-Germain s’est déjà séparé de plusieurs joueurs, parmi eux Georginio Wijnaldum parti à la Roma, Daouda Weidmann a rejoint le Torino et dernièrement Thierno Baldé qui s’est dirigé vers Troyes. En revanche, pour Julian Draxler, Ander Herrera et Layvin Kurzawa, cela risque d’être compliqué.

0 minute en Ligue 1 la saison dernière pour Kurzawa

Mais la liste des indésirables reste encore longue au PSG. Avec notamment Julian Draxler, Ander Herrera ou encore Layvin Kurzawa. Alors que l'Allemand et l'Espagnol étaient plus dans un rôle de rotation la saison dernière avec Mauricio Pocchettino, le latéral français, lui, n’a disputé aucune rencontre de Ligue 1 la saison passée. On a pu voir le latéral gauche sur le terrain seulement pendant 10 petites minutes lors du Trophée des Champions face au LOSC.

Aucune offre pour les joueurs