OM : Depay, Dybala... Les échecs de Longoria sur le mercato

Président de l’OM, Pablo Longoria se montre très ambitieux lors des périodes des transferts. Alors forcément, au vu des multiples dossiers supposément ouverts par le patron du club phocéen, beaucoup ne mènent à rien. Souhaitant brouiller les pistes, Longoria n’a pas pu empêcher la fuite de ses intérêts pour Paulo Dybala et Memphis Depay cet été. Deux échecs qui ont cependant permis à Pablo Longoria de parvenir à ses fins avec Alexis Sanchez.

Mardi soir, Alexis Sanchez a atterri à Marseille, accueilli par un millier de personnes, afin de finaliser son arrivée libre de tout contrat à l’OM pour une saison plus une autre en option. Cependant, avant que l’ancienne star d’Arsenal et du FC Barcelone notamment dépose ses valises à l’OM, le président Pablo Longoria a tenté deux autres gros coups en attaque, qui n’ont mené à rien comme L’Equipe l’a souligné ce mercredi.

Pablo Longoria, le «mytho» du mercato pour cacher ses réelles pistes et intentions...

De son propre aveu, Pablo Longoria aime jouer les trouble-fêtes pendant les périodes des transferts. Pire, le président de l’OM se qualifie de « mytho » afin de brouiller les pistes pour mieux travailler sur ses vrais dossiers, en paix. Et cet été, comme ce fut le cas lors des dernières sessions de transferts et depuis que Longoria se trouve à la tête de l’OM, de nombreux noms ont été liés à l’Olympique de Marseille. Pourtant, cette fois-ci, Longoria aurait bien tenté sa chance avec deux grands noms du football européen.

...mais a tenté sa chance avec Paulo Dybala…

Parti libre de tout contrat de la Juventus, Paulo Dybala a énormément fait parler de lui sur le marché des transferts. Que ce soit une arrivée en Angleterre, en Espagne au FC Barcelone ou voire même en Ligue 1 au PSG et surtout à l’OM, Dybala a été annoncé partout ces derniers mois. Néanmoins, l’option OM a été démentie dans la presse. Pour autant, Pablo Longoria se serait bel et bien renseigné sur le cas Dybala, finalement parti à la Roma, sans que cette opération ne passe le stade supérieur et que cela aille très loin à en croire les informations divulguées par L’Equipe . Cependant, le président de l’OM aurait préféré que son intérêt véritable pour La Joya ne circule pas dans les journaux.

