OM : Révélations sur le contrat d'Alexis Sanchez

Publié le 10 août 2022 à 08h30 par Thibault Morlain

Ce mardi soir, Alexis Sanchez est arrivé comme une rockstar à l’aéroport de Marignane. Libéré de son contrat avec l’Inter Milan, le Chilien va s’engager librement avec l’OM. Un accord de principe a déjà été annoncé, ne reste maintenant plus qu’à passer la visite médicale et signer le contrat. D’ailleurs, plusieurs versions sont diffusées concernant le futur contrat d’Alexis Sanchez à l’OM.

L’OM tient donc sa grosse recrue du mercato. Longtemps réclamé par Jorge Sampaoli, Alexis Sanchez débarque enfin sur la Canebière, mais pour jouer avec Igor Tudor. Libéré de son contrat avec l’Inter Milan, le Chilien pouvait s’engager avec le club de son choix. Si son nom circulait du côté de la Turquie, c’est finalement à l’OM qu’il va poursuivre sa carrière. Ce mardi soir, Alexis Sanchez est d’ailleurs arrivé dans le sud de la France où un incroyable accueil lui a été réservé par les supporters de l’OM.

Un accord de principe trouvé

Dans la foulée de l’arrivée d’Alexis Sanchez à Marignane, l’OM a officialisé un accord de principe avec l’attaquant chilien. Dans un communiqué, le club phocéen a ainsi annoncé : « L'Olympique de Marseille et Alexis Sánchez se sont entendus sur l’arrivée du joueur dans la cité phocéenne via un accord de principe. L’international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s’engagera dans les prochaines heures sous réserve du succès de sa visite médicale ».

Un an + une année en option ?

Pour Alexis Sanchez, il faudra donc d’abord passer par la traditionnelle visite médicale avant de signer son contrat avec l’OM. Mais quel sera ce bail paraphé par l’attaquant chilien ? Ce mercredi, plusieurs versions sont évoquées concernant le futur contrat d’Alexis Sanchez. Tout d’abord, L’Equipe explique que Pablo Longoria aurait prévu un contrat d’une saison avec une autre année en option. Et pour ce qui est du salaire de l’ex-joueur de l’Inter Milan, le quotidien sportif évoque un montant de 4M€ bruts à l’année et à cela pourraient s’ajouter des bonus et une prime à la signature qui n’ont toutefois pas été révélés.

