Mercato - OM : Alexis Sanchez, est-ce vraiment une bonne idée ?

Publié le 10 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Ce mardi soir, l'OM a annoncé l'existence d'un accord de principe avec Alexis Sanchez. Si l'attaquant chilien passe sa visite médicale avec succès, il deviendra donc un nouveau joueur d'Igor Tudor à Marseille. Mais, à votre avis, le transfert d'Alexis Sanchez est-il une bonne idée pour l'OM de Pablo Longoria ?

Pour étoffer son attaque, l'OM a jeté son dévolu sur Alexis Sanchez. A la peine à l'Inter, le Chilien a résilié son contrat avec les Nerazzurri . Conscient de la situation d'Alexis Sanchez, Pablo Longoria a ouvert ce dossier il y a plusieurs semaines, avant de se mettre au travail et faire le nécessaire pour boucler son transfert. Et ce mardi soir, le président de l'OM a enfin raflé la mise pour Alexis Sanchez.

L'OM annonce un accord de principe avec Alexis Sanchez

En effet, l'OM a officialisé ce mardi soir l'existence d'un accord de principe avec Alexis Sanchez, qui était libre de tout contrat après sa résiliation avec l'Inter. S'il passe sa visite médicale avec succès à Marseille, l'international chilien deviendra donc un nouveau joueur d'Igor Tudor.

Alexis Sanchez devrait porter le numéro 70 à l'OM

Ce mardi soir, Alexis Sanchez est arrivé à Marseille et s'est déjà familiarisé avec ses nouveaux supporters. Vêtu du nouveau maillot de l'OM floqué du numéro 70 - qui devrait d'ailleurs être son nouveau numéro - l'international chilien a été filmé en train de communier avec les fans marseillais, en attendant de signer officiellement son contrat.

Un contrat de 3M€ annuels pour Alexis Sanchez ?