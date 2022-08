Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A peine arrivé, Alexis Sanchez interpelle déjà Tudor

Publié le 10 août 2022 à 19h15 par Amadou Diawara

Ce mercredi, l'OM a officialisé le transfert d'Alexis Sanchez, et ce, après avoir annoncé qu'il existait un accord de principe avec le joueur ce mardi. Présenté face à la presse, Alexis Sanchez a déjà envoyé un message fort à Igor Tudor. En effet, l'attaquant chilien a dévoilé ses postes préférentielles, avant d'expliquer qu'il n'avait pas peur de la concurrence.

Ce mardi, l'OM a annoncé l'existence d'un accord de principe avec Alexis Sanchez pour un transfert libre et gratuit. Et alors que le Chilien a passé sa visite médicale avec succès, le club phocéen a officialisé sa signature ce mercredi.

L'Olympique de Marseille annonce aujourd'hui la signature d'@Alexis_Sanchez. Libre de tout contrat, l'attaquant international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s'est engagé après le succès de sa visite médicale.

Alexis Sanchez veut jouer sur un côté derrière deux attaquants

Dans la foulée, Alexis Sanchez était en conférence de presse pour sa présentation. Et le nouvelle attaquant de l'OM a déjà envoyé un gros message à Igor Tudor, son nouveau coach. « Ma position préférentielle ? Les position que j'aiment le plus, et dont je suis le plus adapté, c'est surtout à droite ou à gauche, derrière deux attaquants, mais je peux aussi m'adapter » , a confié Alexis Sanchez, avant de se prononcer sur la concurrence en attaque à l'OM.

«J'adore la concurrence, ça permet d'améliorer l'équipe»