Mercato - Officiel : Alexis Sanchez est enfin arrivé à l'OM

Publié le 9 août 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Après avoir rompu le contrat qui le liait à l’Inter ce lundi, Alexis Sanchez était annoncé avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. S’il n’a pas encore été officiellement présenté, le Chilien a atterri dans la soirée de mardi à Marseille, accueilli par une foule de supporters, avant de passer les traditionnelles visites médicales précédant la signature.

Ce n’est plus qu’une question d’heures. Après avoir officialisé l’arrivée de Jordan Veretout juste avant la première journée de Ligue 1, l’OM est sur le point de boucler ce qui pourrait bien être le gros coup de l’été. Voilà des semaines que l’on parle des négociations avec l’entourage d’Alexis Sanchez, avec Pablo Longoria qui ne s’en est d’ailleurs pas caché. « Dire qu’il va jouer à l’OM, non. Dire que c’est un joueur avec qui on a des discussions, oui. Je crois que tout le monde le comprend. Il ne faut pas mentir aux gens » a déclaré le président de l’OM, au micro de Prime Video . « C’est un profil qui matche complètement avec ce qu’on veut mettre en place. Il reste toutefois quelques détails à régler pour que l’opération aboutisse. Ça dépend d’un troisième club, l’Inter, dans une situation particulière ».

Communiqué officiel | Alexis Sánchez — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 9, 2022

L’Inter lui a versé 10M€ pour rompre son contrat

Justement, cet obstacle est tombé tout récemment, puisque lundi l’Inter a annoncé sur ses canaux officiels la rupture du contrat d’Alexis Sanchez. Une rupture qui aurait rapporté gros au joueur, puisque Il Corriere dello Sport a parlé d’une indemnité de 10M€, soit beaucoup plus des 5 ou 7M€ qui étaient évoqués par les autres médias. Il faut dire qu’il ne lui restait encore que quelques mois de contrat et que son salaire tournait autour de 7M€ net par an. Via son compte officiel, l'OM n'a pour le moment parlé que d'une signature après les traditionnelles visites médicales, parlant d'un « accord de principe ».

Un salaire divisé par deux ?

A l’OM, il devrait gagner beaucoup moins cher. Sky Sport Italia a en effet révélé qu’Alexis Sanchez aurait accepté un salaire deux fois moins élevé que celui qu’il touchait jusque-là à l’Inter. D’après les informations du média transalpin il s’agirait de 3M€ net, sans préciser si des bonus pourraient venir augmenter ce montant. La durée du contrat offert à l’international chilien serait d’une année, plus une supplémentaire en option.

Une arrivée... très mouvementée pour le numéro 70

Des nombreuses informations fuitent depuis l’atterrissage d’Alexis Sanchez dans le sud de la France. Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut le voir déjà habillé aux couleurs de l’Olympique de Marseille, arborant un numéro 70 assez étonnant. Accompagné du directeur de la communication Jacques Cardoze, il a même été au centre d’une scène assez cocasse. Voulant taper dans la main des supporters présents à son arrivée, Alexis Sanchez a en effet glissé sur un fumigène éteint. Rien de grave toutefois, puisqu’il n’est pas tombé et a d’ailleurs été soutenu par un membre de la sécurité.