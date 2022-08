Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Veretout justifie son transfert à Marseille

Publié le 9 août 2022 à 19h30 par La rédaction mis à jour le 9 août 2022 à 19h31

C’est officiel : Jordan Veretout est un nouveau milieu de terrain de l’OM. L’international français a d’ailleurs disputé plusieurs minutes de jeu sous son nouveau maillot face à Reims lors de la première journée de championnat ce dimanche soir. Interrogé ce mardi, Jordan Veretout a expliqué son choix de signer à l'OM.

L’OM a trouvé son milieu de terrain tant attendu. En effet, Pablo Longoria a réussi à faire venir Jordan Veretout, en provenance de l’AS Roma. L’international français est arrivé avec beaucoup d’ambitions dans cet effectif marseillais, et a même disputé plusieurs minutes de jeu lors de la première journée de Ligue 1 face au Stade de Reims. Et Veretout est tout récemment revenu sur les raisons de son transfert à Marseille…

«L’OM, c’est le plus grand club français»

En effet, dans une interview accordée au site officiel de l’Olympique de Marseille, l’international français Jordan Veretout a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre cette équipe marseillaise. « C’était important pour moi de revenir en France. L’OM c’est le plus grand club français. Il m’a ouvert ses portes et je voulais venir ici. (…) Je reviens en France avec beaucoup d’envie et beaucoup de choses à apporter. Je suis très content d’être ici aujourd’hui ».

«Je viens ici pour gagner des trophées»

Par ailleurs, Jordan Veretout a également dévoilé ses objectifs en tant que nouveau joueur de l'OM. « Je viens ici pour gagner des trophées, pour vivre ces moments avec tout Marseille, le Vélodrome et tous mes coéquipiers, parce que ce sont de grandes émotions et ça reste toujours gravé. Je viens ici pour gagner des titres dès cette année ». Un message fort envoyé aux supporters de l’OM par l’ancien milieu de la Roma, qui a ensuite poursuivi : « Je suis ici pour gagner des titres, vivre de belles émotions avec vous. J’espère qu’on va en vivre de belles cette saison ».

«Ça va être magique»