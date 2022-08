Foot - Mercato - OM

Après Alexis Sanchez, Pablo Longoria est fixé pour cette star

Contrairement à Alexis Sanchez qui semble à présent être destiné à s’engager en faveur de l’OM, Memphis Depay ne devrait pas imiter l’ancienne star du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Barça, Depay devrait certes partir cet été et potentiellement libre, mais pas pour l’Olympique de Marseille. La Juventus semblerait être une destination plus probable.

A moins d’un énorme coup de tonnerre orchestré par Galatasaray qui pourrait chiper Alexis Sanchez au nez et à la barbe de l’OM, il semblerait que le Chilien prenne la direction de Marseille dans les prochains jours après avoir été libéré de son contrat par l’Inter lundi soir. Depuis quelque temps, en parallèle de l’opération Alexis Sanchez, il est question d’un intérêt de Pablo Longoria pour Memphis Depay.

En effet, cela fait quelques semaines que le nom de Memphis Depay revient avec insistance du côté de l’OM. Et cela ne serait pas vraiment anodin. Sur le plateau de l’ Equipe du soir, le journaliste Sébastien Tarrago révélait début juillet que Depay suivait alors depuis trois voire quatre mois les évolutions de la saison de l’OM et ce, bien qu’il ait été le capitaine de l’OL. Cependant, il se pourrait que le train Memphis Depay ait déjà quitté la gare. Du moins, pour l’OM.

Les dernières tendances étaient certes à un départ de Memphis Depay du FC Barcelone, mais pas pour l’OM. En effet, à en croire les informations de Romeo Agresti, il se pourrait que l’attaquant du Barça se dirige vers le Piémont et plus particulièrement Turin. En effet, la Juventus prévoirait d’entrer en contact avec le joueur et son entourage dans les prochaines heures. Le journaliste de Goal Italia affirme qu’une réflexion sérieuse serait menée dans les bureaux des dirigeants de la Juventus quant à l’opération Memphis Depay.

A en croire les informations divulguées par Gianluca Di Marzio, la Juventus serait prête à offrir un contrat pour les deux prochaines saisons à Memphis Depay. TMW a confirmé la tendance en soulignant le fait que le FC Barcelone serait prêt à libérer le Néerlandais de son contrat courant jusqu’en juin 2023.

Barcelona are prepared to complete Nico’s loan move to Valencia until June 2023, also Alex Collado will leave on loan soon. 🚨🔵🔴 #FCBJuventus are pushing for Memphis Depay since July - contract proposal to be sent soon, but deal depends on Aubameyang-Chelsea developments. pic.twitter.com/k9ohI0A4RQ