Foot - Mercato - OM

Un géant européen va passer à l’action pour Memphis Depay

Publié le 8 août 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

À la recherche d’autres renforts offensifs après l’arrivée de Luis Suarez, l’OM explore plusieurs pistes. Pablo Longoria travaillerait sur le dossier Alexis Sanchez depuis quelques semaines mais resterait également à l’affût pour Memphis Depay. Cependant, ce dernier attiserait les convoitises de la Juventus. D’ailleurs, le club turinois étudierait la piste avec plus de sérieux et envisagerait de passer à l’action prochainement.

Ayant pour objectif de forger un effectif compétitif pour la Ligue des champions, Pablo Longoria se montre particulièrement actif sur le marché des transferts. Le président de l’OM a déjà bouclé neuf arrivées avec Jordan Veretout, Nuno Tavares, Bartug Elmaz, Jelle Van Neck, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Luis Suarez, Chancel Mbemba et Isaak Touré. Mais il ne compterait pas s’arrêter là. Pablo Longoria souhaiterait voir d’autres renforts rejoindre la cité phocéenne, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, le président de l’OM travaillerait sur le dossier Alexis Sanchez tout en gardant un œil sur Memphis Depay. Mais pour ce dernier, le club phocéen devrait se heurter à un cador européen.

Depay étudie ses options pour son avenir

Selon les informations du journaliste de Goal Italia Romeo Agresti, les avocats de Memphis Depay auraient proposé les services du joueur à la Juventus. De son côté, le Néerlandais évaluerait la situation, alors qu’il ne devrait pratiquement pas avoir de temps de jeu lors de la saison à venir au vu de la concurrence à son poste au FC Barcelone. Par ailleurs, les Bianconeri commenceraient à se montrer plus insistants pour l’attaquant de 28 ans.

Con Morata prácticamente imposible y Raspadori cerca del Nápoles, ahora la Juventus piensa con más fuerza en Memphis Depay, que podría dejar el Barça gratis. El club azulgrana aceptaría la carta de libertad, pero le pide a cambio que concrete ya su salida. 🤝@tjuanmarti @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 8, 2022

La Juventus considère la piste avec plus de sérieux...

À en croire les informations de Relevo , la Juventus envisageraient de plus en plus sérieusement l’arrivée de Memphis Depay. Face à la complexité du dossier Alvaro Morata et le fait que Giacomo Raspadori se rapproche du Napoli, la piste du Néerlandais prendrait plus d’ampleur. Elle pourrait d’ailleurs être intéressante pour la Vieille Dame puisque Memphis Depay pourrait débarquer gratuitement. Le FC Barcelone serait prêt à rompre son contrat, à condition que l’ancien de l’OL s’occupe lui-même de son transferts. Les négociations pourraient débuter dans les prochains jours. Et la Juventus pourrait passer à l’action prochainement.

... et se prépare à passer à l’action