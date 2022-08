Foot - Mercato - OM

OM : Le Barça a fixé ses conditions pour le transfert de Depay

Publié le 8 août 2022 à 22h15 par Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines déjà, Pablo Longoria a officialisé l’arrivée de Luis Suarez à l’OM. Mais ce ne serait pas suffisant pour le président marseillais, qui chercherait un autre attaquant cet été. Alors que le nom d’Alexis Sanchez est régulièrement évoqué, Pablo Longoria garderait également un œil sur Memphis Depay. Et le FC Barcelone aurait déjà fixé ses conditions pour son transfert.

Désireux de renforcer l’effectif de l’OM cet été, Pablo Longoria se montre très actif sur le marché des transferts. En attaque, le président marseillais a déjà bouclé l’arrivée de Luis Suarez il y a quelques semaines. Mais il ne compterait pas s’arrêter là. En effet, Pablo Longoria travaillerait sur l’arrivée d’un autre attaquant cet été. Dans cette optique, le nom d’Alexis Sanchez est régulièrement évoqué. Toutefois, le haut dirigeant de l’OM garderait également un œil sur Memphis Depay. Mais il n’est pas le seul.

Mercato - OM : Depay, Milik… Un géant européen prépare un terrible coup à Longoria https://t.co/6mZQZoskJs pic.twitter.com/Gha4LxdVIY — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

La Juventus se montre de plus en plus pressante pour Depay

Selon les informations de Relevo , la Juventus s’intéresserait de plus en plus à Memphis Depay étant donné la complexité de la piste Alvaro Morata et le fait que Giacomo Raspadori se rapproche de Naples. Par ailleurs, le Néerlandais pourrait quitter le FC Barcelone gratuitement.

Le Barça ne veut pas s’occuper de son transfert

En effet, le club catalan pourrait accepter de rompre son contrat, à une seule condition. Le FC Barcelone voudrait que ce soit Memphis Depay qui s’occupe de son transfert et qui boucle les termes de son départ vers son prochain club. La balle est dans le camp du Néerlandais désormais. Les négociations pourraient démarrer dans les prochains jours, même si Memphis Depay n’est pas la seule piste de la Juventus. Affaire à suivre...