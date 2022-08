Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a enfin les mains libres pour Sanchez

Publié le 8 août 2022 à 17h15 par Quentin Guiton

Après avoir recruté Luis Suarez en attaque, l’OM s’apprêterait à accueillir un nouveau renfort offensif. En effet, Pablo Longoria serait sur le point de boucler le gros coup Alexis Sanchez ! Et s’il n’y a toujours pas d’officialisation, c’est aussi parce que le Chilien n’avait pas encore résilié son contrat avec l’Inter Milan. C’est désormais chose faite !

« Dire qu’il va jouer à l’OM, non. Dire que c’est un joueur avec qui on a des discussions, oui. Je crois que tout le monde le comprend. Il ne faut pas mentir aux gens. C’est un profil qui matche complètement avec ce qu’on veut mettre en place. Il reste toutefois quelques détails à régler pour que l’opération aboutisse » déclarait le président de l’OM Pablo Longoria au sujet d’Alexis Sanchez au micro de Prime Video .

Mercato : Annoncé à l'OM, Alexis Sanchez doit encore régler un point avec Longoria https://t.co/bAmLshKZve pic.twitter.com/2mCNUnYQtY — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

3M€ sur deux ans

Ce lundi, La Gazzetta dello Sport confirme qu’Alexis Sanchez serait sur le point de rejoindre l’OM. Là-bas, le Chilien signerait pour deux saisons et toucherait 3M€ par an, soit loin des 7M€ qu’il percevait du côté de l’Inter Milan. Selon Il Corriere dello Sport , l’accord ne serait toutefois par encore total entre Sanchez et l’OM. D’ailleurs, il fallait encore que l’ancien d’Arsenal et du FC Barcelone résilie son contrat avec l’Inter Milan.

C’est officiellement terminé entre Sanchez et l’Inter !