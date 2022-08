Foot - Mercato - OM

OM : A Marseille, le tapis rouge est déroulé pour Alexis Sanchez

Publié le 9 août 2022 à 11h10 par Thomas Bourseau

Alexis Sanchez se rapprocherait beaucoup de l’OM. Néanmoins, un accord total ne serait pas encore d’actualité. Pour autant, le cas Sanchez semble être bel et bien évoqué du côté de Marseille et plus particulièrement au sein du vestiaire de l’OM. En l’état, l’éventuelle venue du Chilien serait grandement appréciée et attendue.

Après le FC Barcelone, Arsenal, Manchester United et l’Inter, Alexis Sanchez pourrait se lancer un nouveau challenge dans le top 5 des championnats européens. L’Espagne, l’Angleterre, l’Italie et à présent la France ? Un accord verbal aurait été trouvé entre le clan Sanchez et l’OM. Le président Pablo Longoria serait même confiant pour qu’une issue positive soit trouvée dans les prochains jours selon L’Equipe et ce, bien que le propriétaire de l’OM en la personne de Frank McCourt, n’aurait toujours pas donné son aval pour financer cette opération.

Le vestiaire prêt à accueillir Sanchez à bras ouverts

Libre de tout contrat depuis lundi après-midi et la résiliation de son contrat à l’Inter, Alexis Sanchez pourrait être une belle plus-value à l’effectif de l’OM pour cette campagne de Ligue des champions notamment. Et les principaux intéressés, à savoir les membres du vestiaire d’Igor Tudor, verrait l’éventuelle venue d’Alexis Sanchez comme « un véritable plus » selon les informations récoltées par L’Equipe . Une belle concurrence aurait alors lieu en attaque, mais le groupe marseillais ne se soucierait en l’état pas de ça, quand bien même ce serait Dimitri Payet qui en pâtirait directement.

Mercato - OM : C’est le jackpot pour Alexis Sanchez https://t.co/upyMsqty0F pic.twitter.com/O5hev2yP6K — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Toujours pas d’accord total