Une menace toujours plus grande pour la piste défensive de Longoria

Publié le 8 août 2022 à 23h10 par Quentin Guiton

Après avoir recruté déjà huit nouveaux joueurs, l’OM ne compterait pas s’arrêter là. Si Alexis Sanchez est annoncé à un pas de Marseille, Pablo Longoria chercherait encore un défenseur central et aurait récemment ciblé le Colombien Jhon Lucumi (Genk). Seulement, Bologne serait très actif sur le dossier et aurait déjà programmé un rendez-vous pour le transfert…

L’OM a réalisé jusqu’à maintenant un gros mercato en attirant pas moins de huit recrues ! En attendant l’arrivée prochaine d’Alexis Sanchez bien sûr. Le club olympien s’est notamment considérablement renforcé au niveau de la défense centrale. Après la perte de William Saliba, Pablo Longoria devait réagir rapidement et a donc signé Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba. Mais apparemment, le président marseillais voudrait encore un renfort dans ce secteur de jeu.

Mercato - OM : Le Barça a fixé ses conditions pour le transfert de Depay https://t.co/WzOUn62OwQ pic.twitter.com/Vk3z1LPqNO — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Lucumi ciblé par l'OM mais…

Ainsi, l’OM se serait penché sur Jhon Lucumi ces derniers jours. Seulement, le défenseur colombien de Genk serait très proche de Bologne en Italie. Le club transalpin en ferait même sa priorité pour renforcer son secteur défensif selon Gianluca Di Marzio.

Lucumi se rapproche de Bologne

Et les dernières informations ne vont pas faire plaisir à l’OM. Selon le journaliste Ignazio Genuardi, Bologne aurait rendez-vous cette semaine avec Genk pour essayer de finaliser le transfert de Lukumi. Après avoir proposé 5M€ plus bonus, le club italien pourrait augmenter son offre et se rapprocher des exigences du club belge.