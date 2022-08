Foot - Mercato - OM

Le verdict tombe pour la nouvelle piste défensive de Longoria

Publié le 7 août 2022 à 18h15 par La rédaction

Malgré les arrivées de Chancel Mbemba, Isaak Touré et de Samuel Gigot, l'OM et Pablo Longoria souhaitent continuer à renforcer l'arrière-garde marseillaise. En ce sens, les Olympiens se seraient penchés sur le défenseur de Genk Jhon Lucumi... qui serait sur le point de rejoindre l'Italie et plus précisément le FC Bologne.

Pablo Longoria est très actif durant ce mercato. Le président de l'OM a déjà recruté huit nouveaux joueurs et ne souhaiterait pas s'arrêter là. En effet, d'autres joueurs sont ciblés et notamment en défense centrale ! Jhon Lucumi ferait en effet l'objet d'un intérêt de la part du club phocéen, mais il serait en passe de rejoindre Bologne selon la presse italienne.

La clause de Lucumi bientôt levée ?

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , Bologne se serait résigné à payer la clause de départ du défenseur colombien. Cette clauses'eleverait à près de 9M€, tandis que la première offre du club italien était de 5M€.

Lucumi, priorité de Bologne

De son côté, Gianluca Di Marzio révèle que Bologne chercherait un défenseur et un attaquant. Jhon Lucumi serait la priorité absolue de Bologne pour renforcer son secteur défensif et so transfert pourrait bien se résoudre d'ici le 9 aout prochain.