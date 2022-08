Foot - Mercato - OM

OM : Les vérités de Sanchez sur les coulisses de son transfert

Publié le 10 août 2022 à 18h15 par La rédaction mis à jour le 10 août 2022 à 18h17

Alexis Sanchez a été présenté à la presse ce mercredi par l'OM. Le Chilien en a profité pour livré les dessous de son arrivée en Provence. Le nouveau joueur de l'OM revient sur ses contacts avec Jorge Sampaoli et Marcelo Bielsa, tout deux anciens coachs de l'OM et sélectionneurs de la sélection chilienne, ainsi que ceux avec son compatriote Mauricio Isla.

C'est désormais officiel depuis quelques heures, Alexis Sanchez est un joueur de l'OM. L'attaquant chilien avait atterri hier à l'aéroport de Marignane et a passé sa visite médicale ce mercredi matin avec succès, avant de parapher son contrat avec les Phocéens . Il a été présenté à la presse ce mercredi après-midi et a été questionné sur d'éventuelles influences d'anciens membres de l'OM, qui auraient pu faire basculer son choix.

« Je n'ai pas pu parler avec eux »

« Si j'ai parlé avec Sampaoli et Bielsa de l'OM ? Je n'ai pas pu parler avec eux, mais je les connais. Ce sont des coachs incroyables qui veulent toujours gagner et aller de l'avant » a-t-il confié aux journalistes, avant d'être interrogé sur Mauricio Isla.

« Je me souviens qu'on en avait discuté quand il était ici »