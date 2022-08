Foot - Mercato - OM

OM : La première victime d’Alexis Sanchez est identifiée à l’OM

Publié le 10 août 2022 à 13h35 par Thibault Morlain

Cela va être officiel dans les prochaines heures, Alexis Sanchez va s’engager avec l’OM. Libre suite à se résiliation de contrat avec l’Inter Milan, le Chilien a atterri ce mardi soir à Marignane, accueilli par plusieurs centaines de supporters phocéens. Avec Alexis Sanchez, l’OM s’offre donc là un attaquant de renom, mais cela va aussi renforcer la concurrence dans le secteur offensif. Et certains vont en faire les frais à l’instar de Bamba Dieng.

Comme prévu, le marché des transferts est très animé à l’OM. Avec la Ligue des Champions à jouer, Pablo Longoria se devait de renforcer en conséquence l’effectif d’Igor Tudor. Ces dernières semaines, les recrues se sont alors multipliées et un nouveau joueur vient d’atterrir à Marseille : Alexis Sanchez. Libéré de sa dernière année de contrat à l’Inter Milan, le Chilien va s’engager avec l’OM. Un nouvel attaquant pour Igor Tudor, mais il y a désormais des embouteillages dans le secteur offensif. Il va donc falloir dégraisser d’ici le 31 août.

Alexis Sanchez arrive à l’OM

Ce mardi soir, l’OM a donc officialisé un accord de principe pour l’arrivée d’Alexis Sanchez. Ce dernier doit désormais passer sa visite médicale avant de parapher son contrat. Selon les informations de L’Equipe , le Chilien devrait s’engager pour une saison, plus une année en option. Pour ce qui est du salaire, il serait de l’ordre de 3,5M€ bruts par an pour Alexis Sanchez, sans compter les bonus et la prime à la signature.

Bamba Dieng poussé vers la sortie

Cela fait maintenant beaucoup d’attaquants pour l’OM suite à l’arrivée d’Alexis Sanchez. Il faut ainsi faire partir du monde et les possibles partants sont déjà identifiés. Il y a Konrad de la Fuente, Cédric Bakambu et surtout Bamba Dieng. Cela fait plusieurs semaines que l’OM tente de se débarrasser du Sénégalais, ce qui rapporterait par la même occasion un joli chèque. Alors qu’Igor Tudor ne compte pas sur Bamba Dieng, ce dernier ne souhaite toutefois pas partir. Pourtant, plusieurs options s’offrent à lui et une nouvelle porte viendrait de s’ouvrir.

💥Galatasaray, Marsilya formasını giyen Bamba Dieng'i transfer gündemine aldı.✅Alexis Sanchez'in gelişi sonrası 4. forvet durumuna düşen Senegalli yıldız gözden çıkarılmış durumda.✅Yönetimin planı, Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak.#Galatasaray #Transfers #Dieng — Onur Özkan (@ozkn_onr) August 10, 2022

Dieng à défaut de Sanchez pour Galatasaray

Et c’est du côté de la Turquie que Bamba Dieng pourrait s’envoler. Intéressé par Alexis Sanchez, Galatasaray doit se remettre de cet échec. Et c’est à l’OM que le club stambouliote pourrait finalement trouver son bonheur. En effet, selon les informations du journaliste Onur Ozkan, Galatasaray s’intéresserait désormais à Bamba Dieng. L’idée serait alors d’obtenir l’attaquant de l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. A voir ce qu’en dira Pablo Longoria et surtout le Sénégalais.