OM : Veretout a signé un énorme contrat à l’OM

Publié le 10 août 2022 à 09h10 par Thibault Morlain

Arrivé à Marseille, Alexis Sanchez va prochainement signer son contrat avec le club phocéen. A la clé, un salaire de 4M€ bruts par saison pour le Chilien. Pablo Longoria a ainsi fait un gros effort pour convaincre Sanchez, qui ne sera pas pour autant le plus gros salaire sur la Canebière. Et pour cela, il faudrait visiblement se tourner vers une autre recrue estivale.

Ce mardi soir, l’OM a officialisé un accord de principe avec Alexis Sanchez. Arrivé sur la Canebière et accueilli comme une star par les supporters du club phocéen, le Chilien va devoir désormais passer la traditionnelle visite médicale avant de signer son contrat avec l’OM. Un contrat qui a d’ailleurs été révélé par L’Equipe .

Mercato - Officiel : Alexis Sanchez est enfin arrivé à l'OM https://t.co/zs2woNF5Et pic.twitter.com/xmRrDZdKN8 — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Alexis Sanchez va signer à l’OM

Selon le quotidien sportif, Alexis Sanchez va s’engager pour une saison et une autre en option avec l’OM. Pour ce qui est du salaire, il serait de 3,5M€ bruts par an. Des bonus et la prime à la signature vont également s’ajouter à ces émoluments.

Un contrat XXL pour Veretout